Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:45

Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Иллюстрация

Опасные соседи. Новосибирск стал самым криминальным городом России

31 января 2024, 10:45
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Соседний Новосибирск стал самым криминальным городом России

Он занял 141 место в рейтинге опасных городов мира.

Рейтинг городов мира по этому показателю составили аналитики базы данных «Numbeo», всего в список вошло 329 городов, три из них расположены в России.

Так, первое место среди российских городов и, по совместительству, 141 в мировом рейтинге, занял Новосибирск. Далее — Санкт-Петербург, он расположился на 205 строчке, чуть ниже — Москва, занявшая 224 место.

Самым опасным городом мира же признали Каракас в Венесуэле, совсем немого отстает Претория в Южной Африке, а на последнем месте оказался Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах.

Чаще насилуют, реже убивают. Прокуратура Омска рассказала о преступлениях в 2023 году
Узнать подробнее
#Криминал#Преступление#Омск#Омская область#Нарушения#Убийство#Преступность#Нарушение#Новости#Убийца#Преступники#Убийства#Нарушение закона#Угроза убийством#Жестокое убийство#Анастасия Баянова#Заказное убийство
Подпишитесь
Переезд неизбежен. В Омске исторический парк предложили разместить в новом месте
Сегодня, 08:33
Прокуратура Омска начала проверку после затопления подвалов в домах на Пригородной
Сегодня, 03:06
Женился в 90 лет. Стало известно, в каком возрасте чаще всего вступали в брак омичи
Сегодня, 09:31
Заместитель мэра Омска Эдуард Ягодка покинул свой пост
Сегодня, 03:46
Дадут вторую жизнь. Министр спорта Омской области рассказал о планах на СКК им. Блинова
Сегодня, 08:14