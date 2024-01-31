Опасные соседи. Новосибирск стал самым криминальным городом России

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Рейтинг городов мира по этому показателю составили аналитики базы данных «Numbeo», всего в список вошло 329 городов, три из них расположены в России.
Так, первое место среди российских городов и, по совместительству, 141 в мировом рейтинге, занял Новосибирск. Далее — Санкт-Петербург, он расположился на 205 строчке, чуть ниже — Москва, занявшая 224 место.
Самым опасным городом мира же признали Каракас в Венесуэле, совсем немого отстает Претория в Южной Африке, а на последнем месте оказался Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах.