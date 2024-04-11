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Жители Омской области попали под суд после нападения на соседа с ножом

В тяжелом состоянии. Жители Омской области напали на соседа с ножом и попали под суд

11 апреля 2024, 10:32
Фото: 1MI

Жители Омской области попали под суд после нападения на соседа с ножом

Двух сельчан заключили под стражу после покушения на убийство знакомого, они частично признали свою вину.

Прокуратура Омского района поддержала ходатайство о заключении под стражу двух жителей села Мельничное. Они обвиняются в покушении на убийство, совершенное группой лиц (ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Следствие предполагает, что ночью 7 апреля мужчины выпили и проникли на участок к своему знакомому, с которым ранее имели разногласия. Между сельчанами началась ссора, в ходе которой подозреваемые нанесли 50-летнему хозяину дома не менее 19 ножевых ранений.

Пострадавший смог вырваться из рук нападавших мужчин и скрылся, сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Задержанные частично признали вину в произошедшем, по их словам, они не планировали убивать соседа.

Сейчас расследование продолжается, его ход взяла на контроль прокуратура. Обвиняемые заключены под стражу на два месяца.

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