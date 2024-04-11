В тяжелом состоянии. Жители Омской области напали на соседа с ножом и попали под суд

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Прокуратура Омского района поддержала ходатайство о заключении под стражу двух жителей села Мельничное. Они обвиняются в покушении на убийство, совершенное группой лиц (ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Следствие предполагает, что ночью 7 апреля мужчины выпили и проникли на участок к своему знакомому, с которым ранее имели разногласия. Между сельчанами началась ссора, в ходе которой подозреваемые нанесли 50-летнему хозяину дома не менее 19 ножевых ранений.
Пострадавший смог вырваться из рук нападавших мужчин и скрылся, сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Задержанные частично признали вину в произошедшем, по их словам, они не планировали убивать соседа.
Сейчас расследование продолжается, его ход взяла на контроль прокуратура. Обвиняемые заключены под стражу на два месяца.