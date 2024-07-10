Угрожал убийством. Суд накажет мигранта за изнасилование омички

Следствие установило, что мужчина приехал в Омск к родственникам и встал на миграционный учет. Утром 2 сентября 2023 года во время езды по городу виновный обратил внимание на девушку, которая стояла на остановке. Он насильно посадил ее в машину, увез в безлюдное место и изнасиловал. Кроме того, он угрожал ей убийством, если та будет сопротивляться.