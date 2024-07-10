Угрожал убийством. Суд накажет мигранта за изнасилование омички

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Суд вынес приговор 30-летнему жителю Армении за изнасилование и насильственные действия сексуального характера (п. «б» ч. 2 ст. 131, п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ).
Следствие установило, что мужчина приехал в Омск к родственникам и встал на миграционный учет. Утром 2 сентября 2023 года во время езды по городу виновный обратил внимание на девушку, которая стояла на остановке. Он насильно посадил ее в машину, увез в безлюдное место и изнасиловал. Кроме того, он угрожал ей убийством, если та будет сопротивляться.
После случившегося потерпевшая обратилась в полицию, злоумышленника удалось быстро найти. По результатам расследования в миграционную службу и трудовую компанию, которая предоставила мужчине служебный автомобиль, внесены представления. Самому виновному вынесли приговор и назначили 8 лет тюремного заключения.