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Угрожал убийством. Суд накажет мигранта за изнасилование омички

10 июля 2024, 12:43
Фото: Изображение Midjourney
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Суд вынес приговор мигранту, который изнасиловал омичку

30-летний житель Армении приехал в Омск к родственникам, во время езды по городу он обратил внимание на незнакомую девушку, увез ее в безлюдное место и изнасиловал.

Суд вынес приговор 30-летнему жителю Армении за изнасилование и насильственные действия сексуального характера (п. «б» ч. 2 ст. 131, п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ).

Следствие установило, что мужчина приехал в Омск к родственникам и встал на миграционный учет. Утром 2 сентября 2023 года во время езды по городу виновный обратил внимание на девушку, которая стояла на остановке. Он насильно посадил ее в машину, увез в безлюдное место и изнасиловал. Кроме того, он угрожал ей убийством, если та будет сопротивляться.

После случившегося потерпевшая обратилась в полицию, злоумышленника удалось быстро найти. По результатам расследования в миграционную службу и трудовую компанию, которая предоставила мужчине служебный автомобиль, внесены представления. Самому виновному вынесли приговор и назначили 8 лет тюремного заключения.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Суд#Изнасилование#Насильственные действия сексуального характера#Приговор#Угроза#Новости#Угрозы#Угроза убийством#Сексуальное насилие
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