Угрожал убийством. Омич похитил бывшую супругу и издевался над ней

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
В СУ СК РФ по Омской области сообщили о приговоре 54-летнему жителю районного поселка Большеречье. Его признали виновным в угрозе убийством, незаконном проникновении в жилище, истязании и похищении человека.
По данным следствия, в мае этого года пьяный мужчина увидел на улице бывшую жену. Он силой посадил ее в свой автомобиль, привез к себе домой, где избивал, унижал и удерживал против воли.
На следующий вечер женщина смогла убежать. После этого бывший муж пришел к ней ночью домой, выбил запертую дверь и избил ее сожителя. Агрессор также угрожал паре убийством. Кроме того, мужчина в течение трех дней при встрече экс-возлюбленной на улице избивал ее и засыпал угрозами.
Ему назначили полтора года лишения свободы в колонии общего режима.
Ранее Город55 писал о мужчине, который после развода в течение трех лет приходил к тестю в дом и портил его имущество. По итогу владелец жилища не выдержал и применил топор.