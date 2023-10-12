Угрожал убийством. Омич похитил бывшую супругу и издевался над ней

На следующий вечер женщина смогла убежать. После этого бывший муж пришел к ней ночью домой, выбил запертую дверь и избил ее сожителя. Агрессор также угрожал паре убийством. Кроме того, мужчина в течение трех дней при встрече экс-возлюбленной на улице избивал ее и засыпал угрозами.