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Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

иллюстрация

Угрожал убийством. Омич похитил бывшую супругу и издевался над ней

12 октября 2023, 07:32
Фото: Город55
иллюстрация

Омич похитил бывшую супругу и издевался над ней

Женщина смогла выбраться из плена, но мужчина пришел к ней позже домой.

В СУ СК РФ по Омской области сообщили о приговоре 54-летнему жителю районного поселка Большеречье. Его признали виновным в угрозе убийством, незаконном проникновении в жилище, истязании и похищении человека.

По данным следствия, в мае этого года пьяный мужчина увидел на улице бывшую жену. Он силой посадил ее в свой автомобиль, привез к себе домой, где избивал, унижал и удерживал против воли.

На следующий вечер женщина смогла убежать. После этого бывший муж пришел к ней ночью домой, выбил запертую дверь и избил ее сожителя. Агрессор также угрожал паре убийством. Кроме того, мужчина в течение трех дней при встрече экс-возлюбленной на улице избивал ее и засыпал угрозами.

Ему назначили полтора года лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее Город55 писал о мужчине, который после развода в течение трех лет приходил к тестю в дом и портил его имущество. По итогу владелец жилища не выдержал и применил топор.

Омич три года портил жизнь отцу бывшей жены и получил топором по голове
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#Происшествия#Омск#Омская область#Супруги#Новости#Похищение#Истязание#Алина Ясинская#Угроза убийством
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