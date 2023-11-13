Угрожал, а потом пырнул ножом. Омичу-убийце бывшей жены ужесточили наказание

Суд установил, что в течение полугода мужчина угрожал убийством бывшей жене, как в словесной, так и в письменной форме, а в один день воплотил угрозы в реальность. 30 мая 2022 года в состоянии алкогольного опьянения он встретил женщину возле дома на улице 27-й Северной и несколько раз ударил ножом. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия.