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Угрожал, а потом пырнул ножом. Омичу-убийце бывшей жены ужесточили наказание

13 ноября 2023, 12:48
Фото: Midjourney
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Омичу, который убил бывшую жену, ужесточили наказание

Сегодня, 13 октября, Центральный районный суд повторно рассмотрел уголовное дело по инициативе прокуратуры.

Суд установил, что в течение полугода мужчина угрожал убийством бывшей жене, как в словесной, так и в письменной форме, а в один день воплотил угрозы в реальность. 30 мая 2022 года в состоянии алкогольного опьянения он встретил женщину возле дома на улице 27-й Северной и несколько раз ударил ножом. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Суд назначил указанному лицу наказание в виде 11 лет 1 месяца лишения свободы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Кроме того, суд постановил взыскать с виновного компенсацию морального вреда родственнику погибшей в размере 1,5 млн рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, что ранее суд назначал омичу наказание в виде 9 лет и 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, однако прокуратура посчитала, что это оно слишком мягкое и добилась пересмотра дела.

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