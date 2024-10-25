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Октябрь
Форвард Николай Прохоркин возвращается в омский «Авангард»
Хоккейный клуб «Авангард» подписал контракт с нападающим Николаем Прохоркиным, который будет выступать за команду до конца сезона.
25 октября, 08:29
Пока что только слухи: в омском «Авангарде» решили обменять Макеева
21 октября, 07:05
Август
Футбольный клуб подешевел. Стоимость омского «Иртыша» оценили в 2 млн евро
19 августа, 07:13
Июль
Контракт на один сезон. В омский «Авангард» перешел нападающий Галиев
Ранее хоккеист выступал за казанский «Ак Барс».
30 июля, 11:23
Стало известно о возможном переходе нападающего Галиева в омский «Авангард»
Прошлый сезон форвард провел в «Ак Барсе» и набрал 23 очка.
30 июля, 04:41
«Авангард» разорвал контракт с 25-летним нападающим Круженковым
10 июля, 09:16

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