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Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

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Футбольный клуб подешевел. Стоимость омского «Иртыша» оценили в 2 млн евро

19 августа 2024, 07:13
Фото: 1MI
Иллюстрация

Общую трансферную стоимость игроков омского «Иртыша» оценили в 2 млн евро

В прошлом сезоне состав футболистов стоил 3,7 млн евро.

Немецкое агентство Transfermarkt подсчитало трансферную стоимость игроков омского «Иртыша» в сезоне-2024/2025. Так, рыночная цена всей команды составляет 2,05 млн евро. В прошлом сезоне состав футболистов «Иртыша» стоил 3,7 млн евро.

Всего в «Иртыше» заявлено 26 игроков, средний возраст составляет 23,6 года. Самым дорогим футболистом является защитник Булат Садыков. Его трансферная стоимость равна 225 тысячам евро.

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Скриншот
Фото: Transfermarkt

Для сравнения, в общемировом рейтинге самыми дорогими игроками в настоящий момент являются Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн. Трансферную стоимость каждого из футболистов оценивают в 180 млн евро.

Ранее президент «Иртыша» Дмитрий Сычев рассказал, что готов выйти на поле в качестве игрока в составе команды и показать, как надо забивать голы.

Дмитрий Сычев заявил, что готов выйти на поле в составе омского «Иртыша»
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#Евгений Игишев#Спорт#Футбол#Иртыш#Трансферы
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