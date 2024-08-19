Футбольный клуб подешевел. Стоимость омского «Иртыша» оценили в 2 млн евро

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Немецкое агентство Transfermarkt подсчитало трансферную стоимость игроков омского «Иртыша» в сезоне-2024/2025. Так, рыночная цена всей команды составляет 2,05 млн евро. В прошлом сезоне состав футболистов «Иртыша» стоил 3,7 млн евро.
Всего в «Иртыше» заявлено 26 игроков, средний возраст составляет 23,6 года. Самым дорогим футболистом является защитник Булат Садыков. Его трансферная стоимость равна 225 тысячам евро.
Для сравнения, в общемировом рейтинге самыми дорогими игроками в настоящий момент являются Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн. Трансферную стоимость каждого из футболистов оценивают в 180 млн евро.
Ранее президент «Иртыша» Дмитрий Сычев рассказал, что готов выйти на поле в качестве игрока в составе команды и показать, как надо забивать голы.