Контракт на один сезон. В омский «Авангард» перешел нападающий Галиев

Омский «Авангард» заключил контракт на один сезон со Станиславом Галиевым. Об этом сегодня, 30 июля, сообщили на сайте хоккейного клуба. Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал, что кандидатуру игрока рассматривали давно, и выбор нападающего не связан с травмой форварда Владимира Ткачева. Напомним, Ткачев выбыл на неопределенный срок из-за разрыва ахиллова сухожилия.