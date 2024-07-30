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Published Сегодня, 11:23

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Updated Сегодня, 11:25

«Авангард» заключил контракт на один год с нападающим Станиславом Галиевым

Контракт на один сезон. В омский «Авангард» перешел нападающий Галиев

30 июля 2024, 11:23
Фото: ХК Авангард

«Авангард» заключил контракт на один год с нападающим Станиславом Галиевым

Ранее хоккеист выступал за казанский «Ак Барс».

Омский «Авангард» заключил контракт на один сезон со Станиславом Галиевым. Об этом сегодня, 30 июля, сообщили на сайте хоккейного клуба. Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал, что кандидатуру игрока рассматривали давно, и выбор нападающего не связан с травмой форварда Владимира Ткачева. Напомним, Ткачев выбыл на неопределенный срок из-за разрыва ахиллова сухожилия.

«Наш выбор обусловлен совокупностью сильных качеств нападающего, а также его опытом выступления на разных уровнях, в том числе в Северной Америке. Станислав везде держал свой уровень, стабильно набирал очки, отмечаясь при этом положительным показателем полезности», — рассказал Курьянов.
Фото: ХК Авангард

Станислав Галиев прошлый сезон провел в «Ак Барсе». В общей сложности нападающий играл за клуб из Казани в течение 6 лет. В КХЛ форвард также выходил на лед в составе московского «Динамо», а в НХЛ — в составе «Вашингтон Кэпиталз».

Стало известно о возможном переходе нападающего Галиева в омский «Авангард»
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Травма#Нападающий#Очки#Владимир Ткачев#Антон Курьянов#Трансферы
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