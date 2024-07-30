Контракт на один сезон. В омский «Авангард» перешел нападающий Галиев

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Омский «Авангард» заключил контракт на один сезон со Станиславом Галиевым. Об этом сегодня, 30 июля, сообщили на сайте хоккейного клуба. Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал, что кандидатуру игрока рассматривали давно, и выбор нападающего не связан с травмой форварда Владимира Ткачева. Напомним, Ткачев выбыл на неопределенный срок из-за разрыва ахиллова сухожилия.
«Наш выбор обусловлен совокупностью сильных качеств нападающего, а также его опытом выступления на разных уровнях, в том числе в Северной Америке. Станислав везде держал свой уровень, стабильно набирал очки, отмечаясь при этом положительным показателем полезности», — рассказал Курьянов.
Станислав Галиев прошлый сезон провел в «Ак Барсе». В общей сложности нападающий играл за клуб из Казани в течение 6 лет. В КХЛ форвард также выходил на лед в составе московского «Динамо», а в НХЛ — в составе «Вашингтон Кэпиталз».