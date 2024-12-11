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Posted 11 декабря, 09:59

Published 11 декабря, 09:59

Modified 11 декабря, 10:07

Updated 11 декабря, 10:07

Профессиональный футбол хотят лишить бюджетных денег. Разбираем на примере «Иртыша»

Профессиональный футбол хотят лишить бюджетных денег. Разбираем на примере «Иртыша»

11 декабря 2024, 09:59
Фото: ФК Иртыш.
После коррупционного скандала с футбольными судьями губернатор Самарской области предложил лишить профессиональные клубы поддержки из бюджета. Город55 выяснил, как осуществляется финансирование омского ФК «Иртыш».

В конце ноября в мире российского футбола разразился скандал. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на заседании комиссии Госсовета по физкультуре и спорту рассказал о «долге» клуба «Крылья Советов» в размере 36 млн рублей на коррупцию в судейском корпусе. Федорищев заявил, что область больше не будет выделять деньги на футбол.

К тому же, в конце 2023 года в Минспорта РФ сообщили о постепенном плановом сокращении финансирования спорта. Причина — завершение в 2024 году федерального проекта «Спорт — норма жизни».

А Город55 выяснил, как обстоят дела с финансированием омского ФК «Иртыш».

Немного истории

Омский «Иртыш» — одна из старейших команд Сибири и Дальнего Востока. Год рождения команды — 1946. Официальный статус футбольного клуба «Иртыш» получил в 1991 году. Домашняя резиденция — манеж СК «Красная звезда» имени Владимира Кузнецова, который вмещает 3 тысячи зрителей.

Тренирует команду с апреля нынешнего года Максим Мишаткин. Ранее специалист из Москвы трудился в академиях ЦСКА и «Локомотива». В 2023 году возглавил ФК «Тверь».

Главный тренер команды Максим МишаткинГлавный тренер команды Максим Мишаткин
Главный тренер команды Максим Мишаткин. Фото: ФК Иртыш

В настоящий момент команда выступает во Второй лиге «А», Группа «Серебро». «Иртыш» расположился на 7-м месте турнирной таблицы. За 18 матчей команда набрала 21 очко.

СкриншотСкриншот
Скриншот. Фото: ФК Иртыш

Структура и финансовые показатели

Согласно данным Rusprofile, автономная некоммерческая организация ФК «Иртыш» была зарегистрирована в феврале 2016 года. Сведения об учредителе в ЕГРЮЛ отсутствуют. До 2021 года учредителями значились мэрия и региональное министерство имущественных отношений.

Президентом клуба с 27 февраля 2024 года стал Дмитрий Сычев, который и сам является воспитанником омского футбола.

Президент футбольного клуба Дмитрий СычевПрезидент футбольного клуба Дмитрий Сычев
Президент футбольного клуба Дмитрий Сычев. Фото: ФК Иртыш

Помогает Дмитрию Сычеву Николай Нестеров. Он отвечает за безопасность.

Опубликованы также финансовые показатели. В 2023 году выручка футбольного клуба составила 878 тысяч рублей, чистая прибыль — «минус» 85 тысяч рублей.

СкриншотСкриншот
Скриншот. Фото: Rusprofile

В сентябре 2024 года появилась информация, что футболисты омского «Иртыша» столкнулись с невыплатой зарплат. Некоторые из игроков не получали положенные деньги с осени 2023 года. В пресс-службе футбольного клуба Городу55 рассказали, что с 30 января 2024 года — начала «президентского срока» Дмитрия Сычева, — заработную плату спортсмены получают вовремя и в полном объеме, а клуб успешно прошел лицензирование — в том числе и финансовое.

Также в мае 2024 года экс-сотрудники ФК «Иртыш» через суд добились выплаты компенсации при увольнении. Иск подали три бывших менеджера клуба. По решению суда в общей сложности работникам было выплачено 1,3 млн рублей.

Фото: ФК Иртыш

В бюджете Омской области заложены расходы на спорт. Доступны цифра на 2024 год, а также план на 2025 и 2026 годы.

Расходы в 2024 году следующие:

  • Физическая культура и спорт — 2,043 млрд рублей;
  • Массовый спорт — 1,023 млрд рублей;
  • Спорт высших достижений — 960 млн рублей;
  • Другие вопросы в области физической культуры и спорта — 59,7 млн рублей.

Отметим, что в два последующих года бюджетные расходы на спорт по плану должны снизиться.

Фото: ФК Иртыш

Есть такой показатель, как трансферная стоимость футболистов и команды. Он никак не относится к вопросу финансирования, но тем не менее всегда обсуждается среди болельщиков, агентов, спортивных журналистов. В основном, конечно, это касается топовых клубов.

Согласно данным немецкого сервиса Transfermarkt, общая трансферная стоимость игроков омского «Иртыша» на момент написания материала составляет 2,83 млн евро. Самый дорогой футболист — 29-летний Булат Садыков. Трансферная стоимость центрального защитника равна 225 тысячам евро.

Сравним с другими командами из Второй лиги «А», Группы «Серебро» (в сервисе представлены не все клубы).

  • ФК «Муром» — 3,33 млн евро;
  • «Машук-КМВ» Пятигорск — 3,48 млн евро;
  • ФК «Краснодар-2» — 3,55 млн евро;
  • ФК «Металлург» Липецк — 2,3 млн евро.

***

Пострадает ли ФК «Иртыш», если ему обрубят поступление денег из бюджета — вопрос пока открытый. Город55 спросил о финансировании клуба у его руководства и министерства спорта Омской области, но оперативно ни одна из структур информацию не предоставила.

Отметим, что деньги из бюджета — не единственный источник финансирования футбольного клуба. На сайте команды указаны партнеры: «Альфа-Банк», «Рексона», Spring, Joma.

Ранее Город55 рассказывал, как подобрать футбольную школу для ребенка, на что обратить внимание родителям и как воспитать чемпиона.

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#Евгений Игишев#Спецпроекты#Спорт#Футбол#Омск#Омская область#Коррупция#Финансирование#Губернатор#Сибирь#Дмитрий Сычев#Трансферы#Судейство
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