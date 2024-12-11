Профессиональный футбол хотят лишить бюджетных денег. Разбираем на примере «Иртыша»

Posted 11 декабря, 09:59
Published 11 декабря, 09:59
Modified 11 декабря, 10:07
Updated 11 декабря, 10:07
В конце ноября в мире российского футбола разразился скандал. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на заседании комиссии Госсовета по физкультуре и спорту рассказал о «долге» клуба «Крылья Советов» в размере 36 млн рублей на коррупцию в судейском корпусе. Федорищев заявил, что область больше не будет выделять деньги на футбол.
К тому же, в конце 2023 года в Минспорта РФ сообщили о постепенном плановом сокращении финансирования спорта. Причина — завершение в 2024 году федерального проекта «Спорт — норма жизни».
А Город55 выяснил, как обстоят дела с финансированием омского ФК «Иртыш».
Омский «Иртыш» — одна из старейших команд Сибири и Дальнего Востока. Год рождения команды — 1946. Официальный статус футбольного клуба «Иртыш» получил в 1991 году. Домашняя резиденция — манеж СК «Красная звезда» имени Владимира Кузнецова, который вмещает 3 тысячи зрителей.
Тренирует команду с апреля нынешнего года Максим Мишаткин. Ранее специалист из Москвы трудился в академиях ЦСКА и «Локомотива». В 2023 году возглавил ФК «Тверь».
В настоящий момент команда выступает во Второй лиге «А», Группа «Серебро». «Иртыш» расположился на 7-м месте турнирной таблицы. За 18 матчей команда набрала 21 очко.
Согласно данным Rusprofile, автономная некоммерческая организация ФК «Иртыш» была зарегистрирована в феврале 2016 года. Сведения об учредителе в ЕГРЮЛ отсутствуют. До 2021 года учредителями значились мэрия и региональное министерство имущественных отношений.
Президентом клуба с 27 февраля 2024 года стал Дмитрий Сычев, который и сам является воспитанником омского футбола.
Помогает Дмитрию Сычеву Николай Нестеров. Он отвечает за безопасность.
Опубликованы также финансовые показатели. В 2023 году выручка футбольного клуба составила 878 тысяч рублей, чистая прибыль — «минус» 85 тысяч рублей.
В сентябре 2024 года появилась информация, что футболисты омского «Иртыша» столкнулись с невыплатой зарплат. Некоторые из игроков не получали положенные деньги с осени 2023 года. В пресс-службе футбольного клуба Городу55 рассказали, что с 30 января 2024 года — начала «президентского срока» Дмитрия Сычева, — заработную плату спортсмены получают вовремя и в полном объеме, а клуб успешно прошел лицензирование — в том числе и финансовое.
Также в мае 2024 года экс-сотрудники ФК «Иртыш» через суд добились выплаты компенсации при увольнении. Иск подали три бывших менеджера клуба. По решению суда в общей сложности работникам было выплачено 1,3 млн рублей.
В бюджете Омской области заложены расходы на спорт. Доступны цифра на 2024 год, а также план на 2025 и 2026 годы.
Расходы в 2024 году следующие:
Отметим, что в два последующих года бюджетные расходы на спорт по плану должны снизиться.
Есть такой показатель, как трансферная стоимость футболистов и команды. Он никак не относится к вопросу финансирования, но тем не менее всегда обсуждается среди болельщиков, агентов, спортивных журналистов. В основном, конечно, это касается топовых клубов.
Согласно данным немецкого сервиса Transfermarkt, общая трансферная стоимость игроков омского «Иртыша» на момент написания материала составляет 2,83 млн евро. Самый дорогой футболист — 29-летний Булат Садыков. Трансферная стоимость центрального защитника равна 225 тысячам евро.
Сравним с другими командами из Второй лиги «А», Группы «Серебро» (в сервисе представлены не все клубы).
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Пострадает ли ФК «Иртыш», если ему обрубят поступление денег из бюджета — вопрос пока открытый. Город55 спросил о финансировании клуба у его руководства и министерства спорта Омской области, но оперативно ни одна из структур информацию не предоставила.
Отметим, что деньги из бюджета — не единственный источник финансирования футбольного клуба. На сайте команды указаны партнеры: «Альфа-Банк», «Рексона», Spring, Joma.
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