Профессиональный футбол хотят лишить бюджетных денег. Разбираем на примере «Иртыша»

В сентябре 2024 года появилась информация, что футболисты омского «Иртыша» столкнулись с невыплатой зарплат. Некоторые из игроков не получали положенные деньги с осени 2023 года. В пресс-службе футбольного клуба Городу55 рассказали, что с 30 января 2024 года — начала «президентского срока» Дмитрия Сычева, — заработную плату спортсмены получают вовремя и в полном объеме, а клуб успешно прошел лицензирование — в том числе и финансовое.