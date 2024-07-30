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Стало известно о возможном переходе нападающего Галиева в омский «Авангард»

Стало известно о возможном переходе нападающего Галиева в омский «Авангард»

30 июля 2024, 04:41
Фото: ХК Авангард
Прошлый сезон форвард провел в «Ак Барсе» и набрал 23 очка.

В омский «Авангард» может перейти 32-летний нападающий Станислав Галиев. Об этом сообщило издание «Бизнес Online». В прошлом сезоне хоккеист выступал за «Ак Барс». В общей сложности Галиев играл за казанский клуб в течение 6 лет. В 2018 году в составе «Ак Барса» завоевал Кубок Гагарина.

В сезоне-2023/2024 Станислав Галиев сыграл за «Ак Барс» 66 матчей, включая плей-офф, и заработал 23 очка. Нападающий забросил 7 шайб и отдал 16 результативных передач. По данным издания «Спорт-Экспресс», в прошлом году форвард заработал в «Ак Барсе» 45 млн рублей без учета бонусов.

Ранее стало известно, что самый дорогой нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев выбыл на неопределенный срок из-за травмы. Он получил разрыв ахиллова сухожилия во время индивидуальной разминки.

Травма Ткачева: омский «Авангард» потеряет самого дорогого нападающего на полгода
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Казань#Ак Барс#Кубок Гагарина#Трансферы
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