Стало известно о возможном переходе нападающего Галиева в омский «Авангард»

В омский «Авангард» может перейти 32-летний нападающий Станислав Галиев. Об этом сообщило издание «Бизнес Online». В прошлом сезоне хоккеист выступал за «Ак Барс». В общей сложности Галиев играл за казанский клуб в течение 6 лет. В 2018 году в составе «Ак Барса» завоевал Кубок Гагарина.