gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 08:29

Published 25 октября, 08:29

Modified 25 октября, 08:31

Updated 25 октября, 08:31

Форвард Николай Прохоркин возвращается в омский «Авангард»

Форвард Николай Прохоркин возвращается в омский «Авангард»

25 октября 2024, 08:29
Фото: gorod55.ru
Хоккейный клуб «Авангард» подписал контракт с нападающим Николаем Прохоркиным, который будет выступать за команду до конца сезона.

«Авангард» продолжает работать над обновлением своего состава. Клуб подписал контракт с нападающим Николаем Прохоркиным, который вернулся в команду и будет играть до конца текущего сезона под номером 74.

29-летний Николай ранее уже выступал за «Авангард». В сезоне 2023/24 он провел 38 матчей, набрав 24 очка, включая 12 заброшенных шайб и 12 результативных передач.

Фото: Официальный канал хоккейного клуба «Авангард»

В своей карьере в КХЛ Прохоркин сыграл 583 матча, забросив 155 шайб и сделав 176 результативных передач. Его показатель полезности составляет +108.

Напомним, что ранее заслуженный тренер Федор Канарейкин выразил мнение, что главному тренеру омского «Авангарда» следует покинуть свой пост, так как команда не справляется с текущими задачами.

«Ситуация аховая»: заслуженный тренер Канарейкин считает, что Звягину пора в отставку
Узнать подробнее
#Екатерина Тараленко#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Омская область#КХЛ#Новости#Николай Прохоркин#Трансферы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика