Форвард Николай Прохоркин возвращается в омский «Авангард»

Posted 25 октября, 08:29
Published 25 октября, 08:29
Modified 25 октября, 08:31
Updated 25 октября, 08:31
«Авангард» продолжает работать над обновлением своего состава. Клуб подписал контракт с нападающим Николаем Прохоркиным, который вернулся в команду и будет играть до конца текущего сезона под номером 74.
29-летний Николай ранее уже выступал за «Авангард». В сезоне 2023/24 он провел 38 матчей, набрав 24 очка, включая 12 заброшенных шайб и 12 результативных передач.
В своей карьере в КХЛ Прохоркин сыграл 583 матча, забросив 155 шайб и сделав 176 результативных передач. Его показатель полезности составляет +108.
Напомним, что ранее заслуженный тренер Федор Канарейкин выразил мнение, что главному тренеру омского «Авангарда» следует покинуть свой пост, так как команда не справляется с текущими задачами.