Очередная рокировка. Выбывшего из омского «Авангарда» Дица заменит Райан Меркли

Posted 24 ноября, 05:39
Published 24 ноября, 05:39
Modified 24 ноября, 05:41
Updated 24 ноября, 05:41
В минувшую субботу, 23 ноября, пресс-служба хоккейного клуба «Авангард» сообщила о пополнении состава «ястребов»: в ходе обмена с подмосковными «драконами» в омский клуб перешел 24-летний защитник из Канады Райан Меркли — заполучить хоккеиста удалось благодаря денежной компенсации, переданной «контрагентам». Контракт с новым игроком рассчитан на 1 год.
Как отметил генеральный директор ХК «Авангард», Герман Чистяков, после расторжения контракта с Дарреном Дицем рассматривалось несколько кандидатов на позицию атакующего защитника — после анализа всех вариантов решение было принято в пользу Меркли. Как игрока его характеризует способность начать атаку, а также активная игра на синей линии, кроме того, не последнюю роль сыграли возможности реализации острых передач и атаки ворот противника прямыми бросками. По словам Германа Чистякова, навыки Райана Меркли добавят играм вариативности — и в нападении, и в защите.
Примечательно, что хоккейная карьера нового «ястреба» стартовала относительно недавно: впервые Райан Меркли вышел на лед в 2016 году, представляя команду «Guelph Storm» (OHL).
Карьера хоккеиста в рамках КХЛ пока что насчитывает всего два сезона, в течение которых Райан Меркли сыграл за «Куньлунь Ред Стар» 83 матча, набрав 37 очков. В текущем сезоне игрок отметился в 19 матчах, став «автором» 1 шайбы и 7 голевых передач.
Напомним, ранее Город55 сообщал о грядущей отставке Евгения Забуги, ИО генерального менеджера «Авангарда»: на эту должность он был назначен вскоре после того, как Антон Курьянов покинул пост генерального менеджера. Причиной отставки Забуги инсайдеры называют смену руководства клуба — отметим, что в октябре Совет директоров «Авангарда» возглавил Евгений Кожевников.