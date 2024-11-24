gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 ноября, 05:39

Published 24 ноября, 05:39

Modified 24 ноября, 05:41

Updated 24 ноября, 05:41

За «ястребов» Райан Меркли будет играть под №58

Очередная рокировка. Выбывшего из омского «Авангарда» Дица заменит Райан Меркли

24 ноября 2024, 05:39
Фото: ХК «Авангард». За «ястребов» Райан Меркли будет играть под №58

Омский «Авангард» подписал контракт с канадским защитником Райаном Меркли

В омском хоккейном клубе продолжаются «перестановки»: позицию атакующего защитника, оставшейся вакантной после расторжения соглашения с Дарреном Дицем, займет канадец Райан Меркли, полученный клубом в ходе обмена с «Куньлунь Ред Стар».

В минувшую субботу, 23 ноября, пресс-служба хоккейного клуба «Авангард» сообщила о пополнении состава «ястребов»: в ходе обмена с подмосковными «драконами» в омский клуб перешел 24-летний защитник из Канады Райан Меркли — заполучить хоккеиста удалось благодаря денежной компенсации, переданной «контрагентам». Контракт с новым игроком рассчитан на 1 год.

Как отметил генеральный директор ХК «Авангард», Герман Чистяков, после расторжения контракта с Дарреном Дицем рассматривалось несколько кандидатов на позицию атакующего защитника — после анализа всех вариантов решение было принято в пользу Меркли. Как игрока его характеризует способность начать атаку, а также активная игра на синей линии, кроме того, не последнюю роль сыграли возможности реализации острых передач и атаки ворот противника прямыми бросками. По словам Германа Чистякова, навыки Райана Меркли добавят играм вариативности — и в нападении, и в защите.

Примечательно, что хоккейная карьера нового «ястреба» стартовала относительно недавно: впервые Райан Меркли вышел на лед в 2016 году, представляя команду «Guelph Storm» (OHL).

Карьера хоккеиста в рамках КХЛ пока что насчитывает всего два сезона, в течение которых Райан Меркли сыграл за «Куньлунь Ред Стар» 83 матча, набрав 37 очков. В текущем сезоне игрок отметился в 19 матчах, став «автором» 1 шайбы и 7 голевых передач.

Напомним, ранее Город55 сообщал о грядущей отставке Евгения Забуги, ИО генерального менеджера «Авангарда»: на эту должность он был назначен вскоре после того, как Антон Курьянов покинул пост генерального менеджера. Причиной отставки Забуги инсайдеры называют смену руководства клуба — отметим, что в октябре Совет директоров «Авангарда» возглавил Евгений Кожевников.

Из омского «Авангарда» уйдет и. о. генерального менеджера Евгений Забуга
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#КХЛ#Новости#Герман Чистяков#Трансферы#Райан Меркли
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика