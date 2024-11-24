Очередная рокировка. Выбывшего из омского «Авангарда» Дица заменит Райан Меркли

Как отметил генеральный директор ХК «Авангард», Герман Чистяков, после расторжения контракта с Дарреном Дицем рассматривалось несколько кандидатов на позицию атакующего защитника — после анализа всех вариантов решение было принято в пользу Меркли. Как игрока его характеризует способность начать атаку, а также активная игра на синей линии, кроме того, не последнюю роль сыграли возможности реализации острых передач и атаки ворот противника прямыми бросками. По словам Германа Чистякова, навыки Райана Меркли добавят играм вариативности — и в нападении, и в защите.