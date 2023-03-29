«Топит фекалиями». Омичи пожаловались на слив сточных вод в СНТ «Рассвет»

Ранее читатели Города55 сообщали, что в районе улицы Волгоградской между жилыми домами и гаражным кооперативом из-за воды трудно не только пройти, но и проехать. Со слов местных жителей, коммунальные службы два дня откачивали воду на затопленном участке.