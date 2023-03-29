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«Топит фекалиями». Омичи пожаловались на слив сточных вод в СНТ «Рассвет»

29 марта 2023, 04:49
Фото: 1MI
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Жители Омска рассказали, как в дачном кооперативе в Нефтяниках сливают сточные воды

Со слов местных, на территории дачного кооператива стоит неприятный запах, а аллеи утопают в нечистотах.

Омичи пожаловались, что садовое товарищество «Рассвет» в Советском округе топит канализационными водами. Читатели Города55 рассказали, что в дачный кооператив на улице Доковской приезжают машины, которые сливают сточные воды.

«Топит СНТ „Рассвет“. Просто размывает все сточными водами, а у нас просто потоп. Уважаемая администрация, из-за вашего молчания нас топит», — сообщила омичка Татьяна. — «Приезжают машины, СНТ „Рассвет“ топит фекалиями».

Ранее читатели Города55 сообщали, что в районе улицы Волгоградской между жилыми домами и гаражным кооперативом из-за воды трудно не только пройти, но и проехать. Со слов местных жителей, коммунальные службы два дня откачивали воду на затопленном участке.

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Видео: 1MI
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#Евгений Игишев#Садовое товарищество#Дача#Подтопление#Происшествия#Общество#Омск#Снт#Видео
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