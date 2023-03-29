«Топит фекалиями». Омичи пожаловались на слив сточных вод в СНТ «Рассвет»

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Омичи пожаловались, что садовое товарищество «Рассвет» в Советском округе топит канализационными водами. Читатели Города55 рассказали, что в дачный кооператив на улице Доковской приезжают машины, которые сливают сточные воды.
«Топит СНТ „Рассвет“. Просто размывает все сточными водами, а у нас просто потоп. Уважаемая администрация, из-за вашего молчания нас топит», — сообщила омичка Татьяна. — «Приезжают машины, СНТ „Рассвет“ топит фекалиями».
Ранее читатели Города55 сообщали, что в районе улицы Волгоградской между жилыми домами и гаражным кооперативом из-за воды трудно не только пройти, но и проехать. Со слов местных жителей, коммунальные службы два дня откачивали воду на затопленном участке.