На окраинах Омска и в садовых товариществах оператор Т2 усилил сеть 4G

Posted 6 декабря, 05:25
Published 6 декабря, 05:25
Modified 6 декабря, 05:27
Updated 6 декабря, 05:27
В Омске улучшилась сеть 4G благодаря российскому оператору мобильной связи Т2. Дополнительное оборудование, которое положительно сказалось на увеличении емкости сети и скорости мобильного интернета, появилось в спальных районах, СНТ и промзонах. Размещенные специалистами оператора базовые станции работают на стандартах 2G и 4G. Первый необходим для стабильной головой связи, а второй — для скоростной передачи данных.
Интернет ускорили во всех округах Омска. Покрытие улучшилось в следующих районах:
«Омичи все активнее пользуются интернетом, поэтому мы понимаем, как важно не останавливаться на достигнутом и постоянно улучшать покрытие. В этом году мы много инвестировали в развитие сетевой инфраструктуры, благодаря чему мобильный интернет t2 стал еще быстрее и надежнее во всех частях города. Сейчас наши инженеры оптимизируют сеть и готовят ее к новогодним нагрузкам, так как именно в декабре–январе мы обычно фиксируем пиковые значения интернет-трафика», — отметил директор филиала Т2 в Омской области Андрей Криницин.
Добавим, что за год омичи стали пользоваться мобильным интернетом на 37% больше. С постоянным развитием сети удается предоставить абонентам сплошное покрытие со стабильной голосовой связью и быстрой передачей данных.