На окраинах Омска и в садовых товариществах оператор Т2 усилил сеть 4G

В Омске улучшилась сеть 4G благодаря российскому оператору мобильной связи Т2. Дополнительное оборудование, которое положительно сказалось на увеличении емкости сети и скорости мобильного интернета, появилось в спальных районах, СНТ и промзонах. Размещенные специалистами оператора базовые станции работают на стандартах 2G и 4G. Первый необходим для стабильной головой связи, а второй — для скоростной передачи данных.