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Posted 6 декабря, 05:25

Published 6 декабря, 05:25

Modified 6 декабря, 05:27

Updated 6 декабря, 05:27

На окраинах Омска и в садовых товариществах оператор Т2 усилил сеть 4G

На окраинах Омска и в садовых товариществах оператор Т2 усилил сеть 4G

6 декабря 2024, 05:25
Фото: Т2.
Дополнительные базовые станции появились во всех округах города.

В Омске улучшилась сеть 4G благодаря российскому оператору мобильной связи Т2. Дополнительное оборудование, которое положительно сказалось на увеличении емкости сети и скорости мобильного интернета, появилось в спальных районах, СНТ и промзонах. Размещенные специалистами оператора базовые станции работают на стандартах 2G и 4G. Первый необходим для стабильной головой связи, а второй — для скоростной передачи данных.

Интернет ускорили во всех округах Омска. Покрытие улучшилось в следующих районах:

  • Центральный округ — микрорайон Новый Амур, жилые кварталы на Багратиона и 33-й Северной, СТ «Степняк-1», «Гидротехник», «Рябинка», «Дружба-1», промзона по улице 22 Партсъезда;
  • Октябрьский округ — микрорайоны Чкаловский, Кордный, на улице 40 лет Октября;
  • Советский округ — промзона на проспекте Губкина, район Советского парка;
  • Ленинский округ — микрорайоны Черемушки, Привокзальный, Чередовый, Московка-2, СТ «Сибирский садовод-9», «Маяк-2», Порт-Артур;
  • Кировский округ — 1-й микрорайон, частный сектор по улицам Сибирской, Центральной и Луначарского, промзоны на Семиреченской, Багнюка, СТ «Нефтехимик».
«Омичи все активнее пользуются интернетом, поэтому мы понимаем, как важно не останавливаться на достигнутом и постоянно улучшать покрытие. В этом году мы много инвестировали в развитие сетевой инфраструктуры, благодаря чему мобильный интернет t2 стал еще быстрее и надежнее во всех частях города. Сейчас наши инженеры оптимизируют сеть и готовят ее к новогодним нагрузкам, так как именно в декабре–январе мы обычно фиксируем пиковые значения интернет-трафика», — отметил директор филиала Т2 в Омской области Андрей Криницин.

Добавим, что за год омичи стали пользоваться мобильным интернетом на 37% больше. С постоянным развитием сети удается предоставить абонентам сплошное покрытие со стабильной голосовой связью и быстрой передачей данных.

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