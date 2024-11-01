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Posted 1 ноября, 11:51

Published 1 ноября, 11:51

Modified 1 ноября, 12:08

Updated 1 ноября, 12:08

Омичам показали, как выглядят затопленные и замерзающие дачи в Осташково

«Плакать хочется»: как затопленные дачи в омском Осташково сковывает льдом

1 ноября 2024, 11:51
Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru.

Омичам показали, как выглядят затопленные и замерзающие дачи в Осташково

Город55 побывал в пострадавших садовых товариществах. Урожай на грядках давно сгнил. Теперь насквозь промокшим дачным домикам и постройкам предстоит пережить зиму.

Садовые товарищества в омском микрорайоне Осташково продолжают оставаться под водой. Собственники участков обращаются в прокуратуру, а тем временем, в регион постепенно приходит зима. Вода замерзает. А вместе с ней замерзают фундаменты домиков, бань, хозяйственных построек.

Корреспондент Города55 Евгений Игишев сегодня, 1 ноября, побывал в дачных кооперативах. Вот, как они выглядят сейчас:

Затоплены участки и аллеиЗатоплены участки и аллеи
Затоплены участки и аллеиЗатоплены участки и аллеи
Затоплены участки и аллеиЗатоплены участки и аллеи
Затоплены участки и аллеи. Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

От воды пострадали товарищества «Фиалка», «Сигнал», «Электромера», «Радуга-1», «Сибирский садовод-4», «Магистраль», «Вагонник», «Родничок», «Омский садовод», «40 лет Октября» и другие.

Читатели Города55 рассказали об испорченном имуществе. Свои комментарии омичи оставили во время прямого эфира из тонущего Осташково.

«Да, положение ужасное, плакать хочется. Лично я точно потеряла свой участок, вода уходила, но сейчас все в воде. Погибли все посадки 100 процентов» — посетовала Татьяна Лобова
«Соседка по дому, у нее дача в СНТ „Электромера“, вообще ничего не смогла посадить в этом сезоне. И до сих пор все у нее в воде. А те дачи, что подальше расположены, тоже под угрозой. У меня дача в СНТ „Лесное“ возле железнодорожной магистрали. С подвалом под домом нам пришлось распрощаться еще 7 лет назад. Очень хороший был оборудованный бетонированный подвал. Пришлось полностью засыпать, потому что он превратился в резервуар с водой и представлял угрозу для фундамента. А в 10-метровом колодце вода под крышку», — сообщила Екатерина Подгурская.
СНТ «Моторостроитель». Вода в колодцах в полметра от земли. Яблони пропадают. Погреба заброшенные», — рассказала Наталья.
«Кто-нибудь возмещает ущерб садоводам? Или их труд не так важен? Просто интересно, как быть в этих случаях», — задается вопросами Татьяна.
«В СНТ „Фиалка“ вода вроде ушла, но очень сыро было. Что будет весной, посмотрим. Столько вложено труда за 34 года, и может все погибнуть. И никто не несет никакой ответственности. Овощи пришлось покупать», — поделилась Нина Грунь.
«Ужасно! Найти виновных и привлечь к уголовной ответственности», — предлагает Петр Береснев.
От воды весь урожай погибОт воды весь урожай погиб
От воды весь урожай погибОт воды весь урожай погиб
От воды весь урожай погиб. Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

Сейчас на участках никого нет. Дачный сезон закончен. Вода в кооперативы пришла с золоотвала ТЭЦ-5. В сентябре прокуратура внесла представление руководителю омского Росприроднадзора за недостаточный контроль над работой «ТГК-11». Проверка показала, что теплогенерирующий комплекс не принял меры по откачке воды с объектов ТЭЦ-5, что и привело к затоплению.

Сразу за забором дачных участков разлилось огромное «озеро». Вот так «искусственный водоем» выглядит со стороны садового товарищества «Сибирский садовод — 4»:

Сразу за забором дачных участков разлилось огромное «озеро»Сразу за забором дачных участков разлилось огромное «озеро»
Сразу за забором дачных участков разлилось огромное «озеро»Сразу за забором дачных участков разлилось огромное «озеро»
Сразу за забором дачных участков разлилось огромное «озеро». Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

О масштабе проблемы Городу55 рассказал омич Андрей.

«В воде стоят линии электропередач, рядом военный аэродром и железная дорога, топит близлежащую деревню Ульяновка. Березовые рощи превратились в болото и умирают. По разным оценкам, вокруг золоотвала было слито примерно 2 миллиона кубометров воды. Теперь дождевой воде деваться некуда, и поля с дачами начали заболачиваться», — сообщил Андрей.

В середине октября в региональном правительстве заявили, что ликвидация последствий находится на постоянном контроле губернатора. Однако местные жители никаких работ не видят.

«Судя по всему, ни у „ТГК-11“, ни у властей нет никакого разумного плана действий: куда откачивать, куда отводить воду. По крайней мере, мы не видим никаких действий и не видим даже планов. Да, власти пытаются как-то спасти ситуацию с населенными пунктами Омского района, но вот к дачам, по видимому, не самое серьезное отношение», — поделился мнением Андрей.

На прошлой неделе в министерстве региональной безопасности сообщили, что работы по откачке воды в Осташково приостановили из-за температурных колебаний. Оборудование при эксплуатации в таком режиме может сломаться. Две насосные станции уже вышли из строя.

Город55 ездил в затопленное дачные кооперативы в первой половине сентября. Под водой находились аллеи, грядки, топило домики и погреба. Здесь можно посмотреть картину дачного наводнения в начале осени. А на видео ниже то, что мы увидели сегодня. Спойлер: изменений нет.

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