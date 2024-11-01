«Плакать хочется»: как затопленные дачи в омском Осташково сковывает льдом

Posted 1 ноября, 11:51
Published 1 ноября, 11:51
Modified 1 ноября, 12:08
Updated 1 ноября, 12:08
Садовые товарищества в омском микрорайоне Осташково продолжают оставаться под водой. Собственники участков обращаются в прокуратуру, а тем временем, в регион постепенно приходит зима. Вода замерзает. А вместе с ней замерзают фундаменты домиков, бань, хозяйственных построек.
Корреспондент Города55 Евгений Игишев сегодня, 1 ноября, побывал в дачных кооперативах. Вот, как они выглядят сейчас:
От воды пострадали товарищества «Фиалка», «Сигнал», «Электромера», «Радуга-1», «Сибирский садовод-4», «Магистраль», «Вагонник», «Родничок», «Омский садовод», «40 лет Октября» и другие.
Читатели Города55 рассказали об испорченном имуществе. Свои комментарии омичи оставили во время прямого эфира из тонущего Осташково.
«Да, положение ужасное, плакать хочется. Лично я точно потеряла свой участок, вода уходила, но сейчас все в воде. Погибли все посадки 100 процентов» — посетовала Татьяна Лобова
«Соседка по дому, у нее дача в СНТ „Электромера“, вообще ничего не смогла посадить в этом сезоне. И до сих пор все у нее в воде. А те дачи, что подальше расположены, тоже под угрозой. У меня дача в СНТ „Лесное“ возле железнодорожной магистрали. С подвалом под домом нам пришлось распрощаться еще 7 лет назад. Очень хороший был оборудованный бетонированный подвал. Пришлось полностью засыпать, потому что он превратился в резервуар с водой и представлял угрозу для фундамента. А в 10-метровом колодце вода под крышку», — сообщила Екатерина Подгурская.
СНТ «Моторостроитель». Вода в колодцах в полметра от земли. Яблони пропадают. Погреба заброшенные», — рассказала Наталья.
«Кто-нибудь возмещает ущерб садоводам? Или их труд не так важен? Просто интересно, как быть в этих случаях», — задается вопросами Татьяна.
«В СНТ „Фиалка“ вода вроде ушла, но очень сыро было. Что будет весной, посмотрим. Столько вложено труда за 34 года, и может все погибнуть. И никто не несет никакой ответственности. Овощи пришлось покупать», — поделилась Нина Грунь.
«Ужасно! Найти виновных и привлечь к уголовной ответственности», — предлагает Петр Береснев.
Сейчас на участках никого нет. Дачный сезон закончен. Вода в кооперативы пришла с золоотвала ТЭЦ-5. В сентябре прокуратура внесла представление руководителю омского Росприроднадзора за недостаточный контроль над работой «ТГК-11». Проверка показала, что теплогенерирующий комплекс не принял меры по откачке воды с объектов ТЭЦ-5, что и привело к затоплению.
Сразу за забором дачных участков разлилось огромное «озеро». Вот так «искусственный водоем» выглядит со стороны садового товарищества «Сибирский садовод — 4»:
О масштабе проблемы Городу55 рассказал омич Андрей.
«В воде стоят линии электропередач, рядом военный аэродром и железная дорога, топит близлежащую деревню Ульяновка. Березовые рощи превратились в болото и умирают. По разным оценкам, вокруг золоотвала было слито примерно 2 миллиона кубометров воды. Теперь дождевой воде деваться некуда, и поля с дачами начали заболачиваться», — сообщил Андрей.
В середине октября в региональном правительстве заявили, что ликвидация последствий находится на постоянном контроле губернатора. Однако местные жители никаких работ не видят.
«Судя по всему, ни у „ТГК-11“, ни у властей нет никакого разумного плана действий: куда откачивать, куда отводить воду. По крайней мере, мы не видим никаких действий и не видим даже планов. Да, власти пытаются как-то спасти ситуацию с населенными пунктами Омского района, но вот к дачам, по видимому, не самое серьезное отношение», — поделился мнением Андрей.
На прошлой неделе в министерстве региональной безопасности сообщили, что работы по откачке воды в Осташково приостановили из-за температурных колебаний. Оборудование при эксплуатации в таком режиме может сломаться. Две насосные станции уже вышли из строя.
Город55 ездил в затопленное дачные кооперативы в первой половине сентября. Под водой находились аллеи, грядки, топило домики и погреба. Здесь можно посмотреть картину дачного наводнения в начале осени. А на видео ниже то, что мы увидели сегодня. Спойлер: изменений нет.