«Плакать хочется»: как затопленные дачи в омском Осташково сковывает льдом

Сейчас на участках никого нет. Дачный сезон закончен. Вода в кооперативы пришла с золоотвала ТЭЦ-5. В сентябре прокуратура внесла представление руководителю омского Росприроднадзора за недостаточный контроль над работой «ТГК-11». Проверка показала, что теплогенерирующий комплекс не принял меры по откачке воды с объектов ТЭЦ-5, что и привело к затоплению.