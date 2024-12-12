Перед Новым годом в Омскую область нагрянут лютые морозы

Posted 12 декабря, 09:39
Published 12 декабря, 09:39
Modified 12 декабря, 09:41
Updated 12 декабря, 09:41
По данным сервиса Ventusky, в предновогоднюю неделю в Омской области будет очень. переменчивая погода. В последней декаде месяца температура поднимется до -1 градуса, а уже на следующий день резко опустится.
Так, судя по предварительному прогнозу синоптиков, с 25 декабря омичей настигнут настоящие сибирские морозы. Температура воздуха будет в пределах -20 градусов, в ночь на 26 декабря — до -28 градусов.
Однако прогноз сервиса Gismeteo обещает жителям региона холодную погоду, но не настолько. По данным метеорологов, столбик термометра опустится до -15 градусов к концу месяца. 30-градусных морозов пока что не обещают.