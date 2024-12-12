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Posted 12 декабря, 09:39

Published 12 декабря, 09:39

Modified 12 декабря, 09:41

Updated 12 декабря, 09:41

Перед Новым годом в Омскую область нагрянут лютые морозы

Перед Новым годом в Омскую область нагрянут лютые морозы

12 декабря 2024, 09:39
Фото: 1MI.
Во второй половине месяца жителей ждут сильные температурные перепады.

По данным сервиса Ventusky, в предновогоднюю неделю в Омской области будет очень. переменчивая погода. В последней декаде месяца температура поднимется до -1 градуса, а уже на следующий день резко опустится.

Так, судя по предварительному прогнозу синоптиков, с 25 декабря омичей настигнут настоящие сибирские морозы. Температура воздуха будет в пределах -20 градусов, в ночь на 26 декабря — до -28 градусов.

Фото: Ventusky

Однако прогноз сервиса Gismeteo обещает жителям региона холодную погоду, но не настолько. По данным метеорологов, столбик термометра опустится до -15 градусов к концу месяца. 30-градусных морозов пока что не обещают.

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#Ольга Скворцова#Общество#Погода#Омск#Новый год#Температура#Сибирь#Прогноз#Морозы#Синоптик
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