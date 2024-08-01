Жара, грозы и солнце: что омичам ожидать от погоды в августе

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Наступил заключительный месяц лета, а в июне и в июле погода то и дело устраивала омичам качели. Пекло сменялось прохладой и ливнями, а иногда на небе не было ни облачка. По прогнозам синоптиков, первая неделя августа будет очень жаркой, но дальше температура пойдет на спад.
1, 2 и 3 августа ожидается до +26…+32 градусов жары, возможны осадки в виде дождя и умеренный ветер. Сегодня днем максимальная температура достигнет более +30, в пятницу, 2 августа — до +29, а на День города, 3 августа, обещают до +26.
4, 5 и 6 августа будет пасмурно с прояснениями и до +26, а 7 августа ожидается сильная гроза и до +25 градусов тепла. Затем постепенно температура воздуха будет падать, всю вторую половину августа ожидается +18…+20 тепла, а сильной жары синоптики не обещают.
Напомним, ранее Город55 подготовил подробную программу на День города. В этом материале рассказываем, куда можно сходить и что не пропустить.