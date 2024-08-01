gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:19

Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

Иллюстрация

Жара, грозы и солнце: что омичам ожидать от погоды в августе

1 августа 2024, 06:19
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Гидрометцентр РФ пообещал омичам аномально жаркий август

По прогнозам Гидрометцентра РФ, жарко в регионе будет еще пару недель. Затем температура пойдет на спад.

Наступил заключительный месяц лета, а в июне и в июле погода то и дело устраивала омичам качели. Пекло сменялось прохладой и ливнями, а иногда на небе не было ни облачка. По прогнозам синоптиков, первая неделя августа будет очень жаркой, но дальше температура пойдет на спад.

Прогноз погоды на август 2024 годаПрогноз погоды на август 2024 года
Прогноз погоды на август 2024 годаПрогноз погоды на август 2024 года
Прогноз погоды на август 2024 года
Фото: Гидрометцентр РФ

1, 2 и 3 августа ожидается до +26…+32 градусов жары, возможны осадки в виде дождя и умеренный ветер. Сегодня днем максимальная температура достигнет более +30, в пятницу, 2 августа — до +29, а на День города, 3 августа, обещают до +26.

4, 5 и 6 августа будет пасмурно с прояснениями и до +26, а 7 августа ожидается сильная гроза и до +25 градусов тепла. Затем постепенно температура воздуха будет падать, всю вторую половину августа ожидается +18…+20 тепла, а сильной жары синоптики не обещают.

Напомним, ранее Город55 подготовил подробную программу на День города. В этом материале рассказываем, куда можно сходить и что не пропустить.

«Пирог-Ангара», концерты и киберспорт. Омичей приглашают отметить День города-2024
Узнать подробнее
#Общество#Погода#Омск#Омская область#Похолодание#Новости#Гидрометцентр#Дождь#Осадки#Жара#Синоптик
Подпишитесь
«Вашим агрономам двойка». В Омске снова не одобрили вырубку 200 деревьев на Конева
Сегодня, 02:33
ТЦ точно не будет: компания «Кедр» вернула мэрии Омска участок земли в парке
Сегодня, 06:10
«Устраняю шероховатости»: вратарь «Авангарда» Бердин рассказал о подготовке к сезону
Сегодня, 06:32
Скандал в СМИ. Омский депутат рассказала, почему поднялась шумиха из-за фермера Руля
Сегодня, 06:49
Птичья мыльная опера: в Омской области пара лебедей вывела шесть птенчиков
Сегодня, 04:37