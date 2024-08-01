Жара, грозы и солнце: что омичам ожидать от погоды в августе

Наступил заключительный месяц лета, а в июне и в июле погода то и дело устраивала омичам качели. Пекло сменялось прохладой и ливнями, а иногда на небе не было ни облачка. По прогнозам синоптиков, первая неделя августа будет очень жаркой, но дальше температура пойдет на спад.