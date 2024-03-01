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Сергей Бойков

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Март
Повели в серии. Омский «Авангард» в первом матче плей-офф не оставил шансов «Ладе»
У омичей шайбы забросили Сергей Бойков, Николай Прохоркин, Рид Буше, Иван Игумнов, Михаил Гуляев.
1 марта, 15:57
Февраль
Омский «Авангард» всухую обыграл «Металлург» и занял первую строчку Востока
Матч завершился со счетом 3:0. У омичей забросили Иван Николишин, Дамир Жафяров, Артем Чмыхов.
17 февраля, 15:43
Декабрь 2023
Омский «Авангард» на родном льду хладнокровно уничтожил ХК «Сочи»
21 декабря 2023, 16:05
Наставник омского «Авангарда» об игре с «Нефтехимиком»: «С 1: 3 не просто вернуться»
Михаил Кравец высказался и об основных ошибках и неудачах «ястребов» в первых двух периодах.
1 декабря 2023, 17:40
Омский «Авангард» отыгрался в матче с «Нефтехимиком» и забрал победу по буллитам
К началу третьего периода «ястребы» проигрывали со счетом 1:3. Но сумели вернуться в игру.
1 декабря 2023, 16:50
Ноябрь 2023
Омский «Авангард» по-домашнему разобрался с подмосковным «Витязем»
29 ноября 2023, 15:44
Октябрь 2023
Изнасилование в детдоме, рост заболеваемости коронавирусом, первый снег в Омске
29 октября 2023, 08:39
Главный тренер омского «Авангарда» не знает, когда вернется травмированный Телегин
Последний раз в стартовом составе хоккеист появлялся в начале сентября.
26 октября 2023, 18:13
Главный тренер омского «Авангарда» внес ясность по Спунеру и Бойкову
26 октября 2023, 17:52

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