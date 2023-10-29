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Posted Сегодня, 08:39

Published Сегодня, 08:39

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

итоги недели

Изнасилование в детдоме, рост заболеваемости коронавирусом, первый снег в Омске

29 октября 2023, 08:39
Фото: 1MI
итоги недели
Самые значимые события недели.

Проблемы в детских домах

Не утихает скандальная история с насилием в Большеуковском детском доме. В начале недели комментарий министра образования Ивана Кротта раскритиковал юрист-правозащитник Никита Сорокин. Он обвинил местного чиновника во лжи. Тем временем журналисты связались с бывшим воспитанником заведения. Он рассказал об издевательствах своего детства.

Вечером в понедельник выяснилось: 16-летняя староста группы Большеуковского детского дома не только применяла физическое насилие, но и стреляла из пневматического пистолета. Его девушка приобрела на одном из маркетплейсов — подробности здесь.

Скандал в Большеуковском районе не стал единственным. В материалах ниже — шокирующие истории омских сирот:

Просила о помощи. В Омской области изнасиловали девочку в стенах детдома
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Два адских года. В Омске дети-сироты терпели унижения и побои от опекуна
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Вернемся к большеуковскому скандалу. Жертву насилию, девушку-подростка, которую избили и заставили мыть унитаз руками, перевели в другой интернат. С ней сейчас работают психологи.

Убийство 18-летней беременной

Неделя началась с новости о жестоком убийстве 18-летней беременной девушки. Подозреваемый — сожитель погибшей. По версии следствия, 35-летний мужчина избил будущую мать. Тело вынес из дома. Омича отправили в СИЗО.

Еще одна шокирующая история — из уст корреспондента Города55. Его маму и жену избил сосед, напал с топором. Мы рассказываем всю историю:

Омич избил жену и маму корреспондента «Города55» и пытался поджечь дом
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На обращение нашего коллеги отреагировал глава федерального следкома Александр Бастрыкин. Ведется расследование.

А теперь представляем традиционный криминальный дайджест недели:

  • друзей-закладчиков приговорили к 12,5 годам колонии на двоих;
  • омичка приютила на своем участке 30 собак и попала под суд;
  • участники ОПГ похитили у бизнесмена больше 300 тонн рапса на 13,5 млн рублей;
  • директора «Электросетьстроя» Дениса Милимко обвиняют в неуплате налогов на 74 млн;
  • подрядчику за хищение денег при благоустройстве грозит до 6 лет колонии;
  • омский депархитектуры отстоял в суде лыжную базу на Березовой;
  • омич взламывал замки и крал вещи из дачных домов — возбуждено четыре уголовных дела;
  • мошенник обналичивал чужие сертификаты на покупку жилья;
  • женщина угрожала полицейским пистолетом при задержании ее любовника;
  • экс-начальник омской полиции Евгений Быков, осужденный за взятку на 10 лет, ушел на СВО;
  • омич напал на дачницу и попытался изнасиловать;
  • в Омске задержали похитителя роботов-пылесосов.

Первый снег в Омске

23 октября в Омске пошел первый снег. Цены на такси тут же взлетели. Пробки достигли 9 баллов. Горожане не унывали, а забавно предлагали поменять машину на вертолет. В ночь с 22 на 23 на обработку дорог ушло 230 тонн песко-соляной смеси. К зиме также подготовили посадочную полосу омского аэропорта. А мы оперативно опубликовали гайд, чтобы вы смогли «переобуть» свой автомобиль:

Время «переобувать» автомобиль. Сколько стоит шиномонтаж в Омске
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На следующий день на омские улицы вышло почти 300 единиц техники. Цель — справиться с последствиями снегопада. Впрочем, скоро транспортные силы увеличатся. В регионе объявили аукцион на поставку семи автосамосвалов. За них готовы заплатить 50 миллионов рублей.

Жителей трехэтажки на 4-й Северной выгоняют на улицу

Говорим про проблемы с жильем. Начнем с коммунальных. В нашу редакцию обратились жила села Сыропятское. Подвалы домов там топит жидкими бытовыми отходами. После публикации на проблему обратили внимание в прокуратуре. Началась проверка. Проблема с отходами волнует и жителей поселка Любино. Из-за снегопада оттуда не могут вывезти мусор.

Омичи из трехэтажки на 4-й Северной могут остаться на улице. Судебная тяжба длится больше четырех лет. Наш корреспондент разбирался в ситуации:

Кто разрешил строить? В Омске жильцов трехэтажки на 4-й Северной выгоняют на улицу
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Проблемы есть и в самом центре города. Омичи пожаловались на раскопанные трубы, которые мешают пройти к библиотеке имени А. С. Пушкина. В Чкаловском поселке все еще наблюдаются перебои с горячей водой. Там жители страдают от проблемы с начала августа. А вот избыток воды приносит неудобства омичам с Бульварной. Крыша не справилась с обильными осадками. На стенах начала искриться мокрая проводка.

Жалобы на общественный транспорт

В редакцию Города55 стало приходить все больше жалоб от пассажиров общественного транспорта. Так, жительница поселка Кордный говорит, что автобус №63 «забиты» уже на третьей остановке с начала маршрута. Проблематично сесть в часы пик. А омичи с окраин снова рассказывают о невозможности уехать из центра города вечером. Например, после спектаклей.

В ответ на обращения горожан с 25 октября в Омске увеличили количество автобусов на рейсах №24 и №78. С 1 декабря маршрут №24 станет магистральным. А вот здесь публикуем, что думают в департаменте транспорта о повышении стоимости проезда.

Пока приверженцы автобусов жалуются, любители электросамокатов горюют. Кикшеринг в Омске на зимних каникулах. Об этом нам рассказали в компании.

Самокаты ушли на зимние каникулы. В Омске завершился сезон кикшеринга
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Каждый 10-й омич хоть раз пользовался электросамокатом. В этом сезоне были доступны 1 600 единиц транспорта. Период проката длился 7 месяцев. Средняя продолжительность поездки — 14 минут 5 секунд. Не только эти занимательные факты в летних итогах от кикшеринговой компании.

Заболеваемость коронавирусом растет

В начале недели омичам объявили о росте заболеваемости коронавирусом. За неделю до этой в регионе выявили 158 случаев. Данные от Роспотребнадзора. Специалисты рассказали, чем еще жители области болеют осенью. Тем временем состоялось заседание «коронавирусного» оперштаба. Не удивительно, что режим повышенной готовности продлили до 30 ноября.

Новости с Думской

25 октября в Омском городского совете прошло пленарное заседание. Вкратце рассказываем о самом интересном:

Омский «Авангард»

Матч против «Ак Барса». 25 октября омский «Авангард» сразился с казанской командой в гостях. Победу в овертайме одержали хозяева льда. Финальный счет 2:1. Главный тренер Михаил Кравец заявил, что проигрыш его не расстроил.

Игра с «Салаватом Юлаевым». 26 октября омские хоккеисты приняли уфимскую команду. «Ястребы» выиграли «всухую» — 1:0. Наставник игроков признался, что матч выдался тяжелым.

Травмированные «ястребы». Михаил Кравец рассказал, когда вернутся травмированные Райан Спунер и Сергей Бойков. А вот о восстановлении Ивана Телегина говорить пока рано.

Новости о хоккеистах. «Авангард» обменял нападающего Дмитрия Соловьева на игрока «Спартака» Марка Вербу. Защитника «Авангарда» Зията Пайгина поместили в список отказов. Если им не заинтересуются в течение 48 часов, игрок отправится в Высшую хоккейную лигу. Тем временем бывший игрок «Авангарда» Иван Мирошниченко вошел в десятку лучших хоккеистов Американской хоккейной лиги. Он выступает за «Херши Беарс», фарм-клуб «Вашингтон Кэпиталс».

Грецкий орех за миллион и «Волга» как у Владимира Путина

Город55 обратил внимание на необычные объявления от омичей. Что только не пытаются продать земляки. Публикуем самые забавные варианты:

  • уникальный грецкий орех за миллион рублей;
  • раритетная «Волга» как у Владимира Путина за 655 тысяч рублей;
  • конюшня с кругом для езды и полем для прогулок за 20 миллионов рублей;
  • завод, где создавали мебель IKEA, за миллиард рублей;
  • гостиница с хамом и бассейном близ вокзала за 26 миллионов рублей;
  • коттедж под базу отдыха в сосновом лесу за 75 миллионов рублей.

Новогодние елки в Омске

Новый год ближе, чем кажется. Первые новости о празднике уже появляются. 15 декабря в Большеречье откроется Резиденция Деда Мороза. Заявку на участие в развлекательной программе уже можно подавать. Отличников учебы и ребят из многодетных семей ждут мэрские елки. Сергей Шелест рассказал, где именно они пройдут. И определено место под главную городскую елку! Открытие запланировано на 28 декабря. Гостей ждут интерактивы и представления… возле Омской крепости.

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