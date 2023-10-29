Изнасилование в детдоме, рост заболеваемости коронавирусом, первый снег в Омске

Проблемы есть и в самом центре города. Омичи пожаловались на раскопанные трубы, которые мешают пройти к библиотеке имени А. С. Пушкина. В Чкаловском поселке все еще наблюдаются перебои с горячей водой. Там жители страдают от проблемы с начала августа. А вот избыток воды приносит неудобства омичам с Бульварной. Крыша не справилась с обильными осадками. На стенах начала искриться мокрая проводка.