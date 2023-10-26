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Posted Вчера, 17:52

Published Вчера, 17:52

Modified Вчера, 17:52

Updated Вчера, 17:52

Михаил Кравец внес ясность по травмированным игрокам

Главный тренер омского «Авангарда» внес ясность по Спунеру и Бойкову

26 октября 2023, 17:52
Фото: 1MI
Михаил Кравец внес ясность по травмированным игрокам

Наставник омского «Авангарда» пояснил, когда Спунер и Бойков оправятся от травм

Михаил Кравец рассказал, когда травмированные игроки появятся на льду.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец рассказал, когда травмированные Райан Спунер и Сергей Бойков вернутся на лед.

«Бойков у нас выбыл минимум на три недели, а Спунер, надеюсь, вернется быстрее, — возможно появится уже на следующей игре», — сообщил Кравец.

Напомним. Бойков получил травму верхней части телу в своем дебютном матче за «Авангард». Хоккеист отправился в лазарет после игры с «Автомобилистом». Что касается Спунера, то он травмировался после игры с «Ак Барсом» на выезде, которая закончилась для «ястребов» поражением в овертайме со счетом 1:2.

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