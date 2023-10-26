Главный тренер омского «Авангарда» внес ясность по Спунеру и Бойкову

Напомним. Бойков получил травму верхней части телу в своем дебютном матче за «Авангард». Хоккеист отправился в лазарет после игры с «Автомобилистом». Что касается Спунера, то он травмировался после игры с «Ак Барсом» на выезде, которая закончилась для «ястребов» поражением в овертайме со счетом 1:2.