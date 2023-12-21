Омский «Авангард» на родном льду хладнокровно уничтожил ХК «Сочи»

С первых секунд третьего периода вратарь сочинцев получил 2 минуты за выброс шайбы, отбывать штраф отправился Николай Чебыкин. И во второй раз в этом матче омичи наказали соперника за одно и тоже нарушение, — большинство реализовал Буше, голевые у Спунера и Шарипзянова. Чуть погодя гости вновь остались в меньшинстве за удар клюшкой. Это розыгрыш лишено остался нереализованным.