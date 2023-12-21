Омский «Авангард» на родном льду хладнокровно уничтожил ХК «Сочи»

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Сегодня омский «Авангард» в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ встречался с хоккейным клубом «Сочи».
Уже через 2:01 со старта первого периода омичи открыли счет, — Дамир Шарипзянов отправил в забег Дениса Венгрыжановского и Ивана Игумнова, последний и огорчил вратаря гостей Михаила Бердина.
Буквально сразу же омичи остались в меньшинстве, — проштрафился Александра Филатьев. Изобразить что-то путнее в большинстве сочинцы не сумели, потому «ястребы» без особых усилий отбились.
Далее пошла почти ровная игра с небольшим, но острым давлением «Авангарда». В концовке периода омичи откровенно прибавили, но до новых забитых шайб дело не довели.
Во втором отрезке игры сначала сочинцев спасла перекладина, а потом они были наказаны за выброс шайбы в исполнении Джесси Грэма. Наказание привел в исполнение Валентин Пьянов. Голевые передачи у Шарипзянова и Буше.
Ещё до экватора встречи «ястребы» забили и третью, — с передач Буше и Ткачева отличился Райан Спунер.
За 6:48 до второго перерыва омичи и вовсе довели счёт на табло до неприличного — 4:0. Шайба на счету Филатьева, в ассистентах Иван Николишин.
В концовке периода сочинцы отыграли одну шайбу, забил Сергей Попов. Вот только буквально сразу же «ястребы» стараниями Сергея Бойкова восстановили разницу в 4 гола.
С первых секунд третьего периода вратарь сочинцев получил 2 минуты за выброс шайбы, отбывать штраф отправился Николай Чебыкин. И во второй раз в этом матче омичи наказали соперника за одно и тоже нарушение, — большинство реализовал Буше, голевые у Спунера и Шарипзянова. Чуть погодя гости вновь остались в меньшинстве за удар клюшкой. Это розыгрыш лишено остался нереализованным.
Буквально следом штраф за вынос шайбы выписали и Андрею Мишурову. В штраф-бокс отправился Венгрыжановский. Уже на первой минуте розыгрыша большинства сочинцы воспользовались своим шансом, гол на счету Кирилла Рассказова. Счет стал 6:2 в пользу омичей, а играть при этом оставалось еще более 13 минут.
За 7:38 до финальной сирены Ткачев аккуратно и спокойно приблизился к воротам Бердина, отдал на Буше, который оформил дубль и изменил цифры на табло на 7:2. За этот гол сочинцы отомстили через полторы минуты, — шайбу в ворота Мишурова забросил Джереми Бракко.
За 4:42 омичи получили очередное большинство, в котором свой дубль в этой игре оформил и Спунер. Очки за результативность у Буше и Шарипзянова.
Таким образом «Авангард» одерживает более чем уверенную победу со счетом 8:3, такую вот феерию из шайб показали команды.