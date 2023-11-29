Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:44

Published Сегодня, 15:44

Modified Сегодня, 15:46

Updated Сегодня, 15:46

Омский «Авангард» по-домашнему разобрался с подмосковным «Витязем»

Омский «Авангард» по-домашнему разобрался с подмосковным «Витязем»

29 ноября 2023, 15:44
Фото: Город55
Встреча в Омске завершилась со счетом 4:1 в пользу «ястребов».

 

Сегодня в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ омский «Авангард» на льду родной G-Drive Арены встречался с подмосковным «Витязем».

Матч начался с открытия Зала славы омского хоккея. Сегодня в него попали тренеры, которые сыграли значимую роль в жизни «Авангарда», — Владимир Кукушкин, Леонид Киселев и Валерий Белоусов.

Со старта первого периода «ястребы» взвинтили темп, но и гости скромно в сторонке не стояли и по возможности весьма дерзко отвечали.

На 8-й минуте омичи убежали два в одного, Владимир Ткачев было бросил, но потом выдал шикарный пас на Артема Чмыхова, который и открыл счет. Вторым ассистентом этого гола стал Рид Буше.

После забитой шайбы «Авангард» продолжил творить жару у ворот Максима Дорожко, — шикарный шанс был у Буше, который ушел один в ноль, но, видимо, не в этот раз.

За 6:26 до сирены омичи получили большинство, — Ткачева с подножкой уронили на лед. Гости отбились, но «ястребы» были максимально близки, чтобы удвоить счет.

В концовке этого игрового отрезка «Витязь» заметно прибавил и слегка нагрузил Илью Проскурякова работой. На том команды и разошлись на перерыв.

Во второй двадцатиминутке игра продолжилась в скоростном темпоритме с чередой острых атак и контратак. «Ястребы» в чужой зоне работали куда жарче и наглее, нежели соперник, вот только с реализацией было не ахти.

За 8 минут до конца периода удаление схлопотал Богдан Киселевич. Омичи вполне спокойно и уверенно отбились, но буквально сразу же получили еще одно удаление, — на скамейку штрафников за блокировку отправился Райан Спунер. Выстоял «Авангард» и в этот раз. После пошла немного нервная и рваная концовка, которая и перешла во второй перерыв.

Третий период начался с быстрого гола в исполнении «Витязя», — уже на 24 секунде Скотт Уилсон сделал счет на табло равным.

За этот гол омичи покатались уже буквально через 2 минуты, — шайба на пятаке отскочила в аккурат на клюшку Буше, который вновь вывел «ястребов» вперед. Голевые передачи у Спунера и Шарипзянова. Еще через полторы минуты Валентин Пьянов удвоил преимущество «Авангарда». В ассистентах Александр Филатьев и Сергей Бойков.

Чуть погодя за удар клюшкой гости вновь остались в меньшинстве. Проштрафился Кирилл Васильев. До голов дело не дошло и все продолжилось в равных составах. За 6 минут с небольшим до конца основного времени Ткачева неприятно «впечатали» в ворота «Витязя», надеемся, что обошлось без травм. За 2:15 до финальной сирены Владимир, что называется поквитался за тот момент, — убежал на рандеву с Дорожко и сделал счет на табло 4:1.

Более голов в этом матче не последовало, — омичи начали семимптчевую домашнюю серию с уверенной победы.

Десятиматчевая победная серия омского «Авангарда». Итоги
Узнать подробнее
#Спорт#Омская область#Новости#Валентин Пьянов#Витязь#Ольга Акамова#Рид Буше#Омский авангард#Владимир Ткачев#Ястребы#Илья Проскуряков#Райан Спунер#Богдан Киселевич#Сергей Бойков#Александр Филатьев#Артем Чмыхов#Фонбет Чемпионат КХЛ#Максим Дорожко#Скотт Уилсон#Кирилл Васильев#Владимир Дорожко
Подпишитесь
«Зашли тихо и без конкурса». Омских школьников переводят на питание по «карточкам»
Сегодня, 06:55
Нет материалов. В микрорайоне Серебряный берег приостановили стройку новой школы
Сегодня, 05:31
Новые старые лица. Бывший советник экс-губернатора Буркова возглавил омский РЦСО
Сегодня, 09:39
Важно. Атака COVID-19. Режим повышенной готовности в Омской области продлили до конца января
Сегодня, 11:49
Ходить и бояться. Синоптики рассказали омичам о жутком гололеде в ближайшие дни
Сегодня, 10:57
Может пропасть GPS-сигнал. К Земле приближается сильнейшая солнечная буря
Сегодня, 12:36