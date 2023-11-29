Омский «Авангард» по-домашнему разобрался с подмосковным «Витязем»

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Сегодня в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ омский «Авангард» на льду родной G-Drive Арены встречался с подмосковным «Витязем».
Матч начался с открытия Зала славы омского хоккея. Сегодня в него попали тренеры, которые сыграли значимую роль в жизни «Авангарда», — Владимир Кукушкин, Леонид Киселев и Валерий Белоусов.
Со старта первого периода «ястребы» взвинтили темп, но и гости скромно в сторонке не стояли и по возможности весьма дерзко отвечали.
На 8-й минуте омичи убежали два в одного, Владимир Ткачев было бросил, но потом выдал шикарный пас на Артема Чмыхова, который и открыл счет. Вторым ассистентом этого гола стал Рид Буше.
После забитой шайбы «Авангард» продолжил творить жару у ворот Максима Дорожко, — шикарный шанс был у Буше, который ушел один в ноль, но, видимо, не в этот раз.
За 6:26 до сирены омичи получили большинство, — Ткачева с подножкой уронили на лед. Гости отбились, но «ястребы» были максимально близки, чтобы удвоить счет.
В концовке этого игрового отрезка «Витязь» заметно прибавил и слегка нагрузил Илью Проскурякова работой. На том команды и разошлись на перерыв.
Во второй двадцатиминутке игра продолжилась в скоростном темпоритме с чередой острых атак и контратак. «Ястребы» в чужой зоне работали куда жарче и наглее, нежели соперник, вот только с реализацией было не ахти.
За 8 минут до конца периода удаление схлопотал Богдан Киселевич. Омичи вполне спокойно и уверенно отбились, но буквально сразу же получили еще одно удаление, — на скамейку штрафников за блокировку отправился Райан Спунер. Выстоял «Авангард» и в этот раз. После пошла немного нервная и рваная концовка, которая и перешла во второй перерыв.
Третий период начался с быстрого гола в исполнении «Витязя», — уже на 24 секунде Скотт Уилсон сделал счет на табло равным.
За этот гол омичи покатались уже буквально через 2 минуты, — шайба на пятаке отскочила в аккурат на клюшку Буше, который вновь вывел «ястребов» вперед. Голевые передачи у Спунера и Шарипзянова. Еще через полторы минуты Валентин Пьянов удвоил преимущество «Авангарда». В ассистентах Александр Филатьев и Сергей Бойков.
Чуть погодя за удар клюшкой гости вновь остались в меньшинстве. Проштрафился Кирилл Васильев. До голов дело не дошло и все продолжилось в равных составах. За 6 минут с небольшим до конца основного времени Ткачева неприятно «впечатали» в ворота «Витязя», надеемся, что обошлось без травм. За 2:15 до финальной сирены Владимир, что называется поквитался за тот момент, — убежал на рандеву с Дорожко и сделал счет на табло 4:1.
Более голов в этом матче не последовало, — омичи начали семимптчевую домашнюю серию с уверенной победы.