Омский «Авангард» по-домашнему разобрался с подмосковным «Витязем»

Чуть погодя за удар клюшкой гости вновь остались в меньшинстве. Проштрафился Кирилл Васильев. До голов дело не дошло и все продолжилось в равных составах. За 6 минут с небольшим до конца основного времени Ткачева неприятно «впечатали» в ворота «Витязя», надеемся, что обошлось без травм. За 2:15 до финальной сирены Владимир, что называется поквитался за тот момент, — убежал на рандеву с Дорожко и сделал счет на табло 4:1.