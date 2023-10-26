Главный тренер омского «Авангарда» не знает, когда вернется травмированный Телегин

Posted Вчера, 18:13
Published Вчера, 18:13
Modified Вчера, 18:13
Updated Вчера, 18:13
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец не смог назвать сроков восстановления травмированного нападающего Ивана Телегина.
«Не знаю, когда вернется Иван. Болельщики его заждались, я вам больше скажу — мы и сами его уже заждались, но пока его не будет», — сообщил Кравец.
В последний раз на льду Телегин появлялся еще в начале сентября, когда в одной из игр Фонбет Регулярного чемпионата КХЛ он получил серьезный ушиб.
Напомним, ранее Город55 сообщил, когда из лазарета вернутся Райан Спунер и Сергей Бойков.