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Posted Вчера, 18:13

Published Вчера, 18:13

Modified Вчера, 18:13

Updated Вчера, 18:13

Иван Телегин уже полтора месяца пребывает в списках травмированных

Главный тренер омского «Авангарда» не знает, когда вернется травмированный Телегин

26 октября 2023, 18:13
Фото: ХК Авангард
Иван Телегин уже полтора месяца пребывает в списках травмированных

Главный тренер омского «Авангарда» не смог назвать сроки восстановления Телегина

Последний раз в стартовом составе хоккеист появлялся в начале сентября.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец не смог назвать сроков восстановления травмированного нападающего Ивана Телегина.

«Не знаю, когда вернется Иван. Болельщики его заждались, я вам больше скажу — мы и сами его уже заждались, но пока его не будет», — сообщил Кравец.

В последний раз на льду Телегин появлялся еще в начале сентября, когда в одной из игр Фонбет Регулярного чемпионата КХЛ он получил серьезный ушиб.

Напомним, ранее Город55 сообщил, когда из лазарета вернутся Райан Спунер и Сергей Бойков.

Главный тренер омского «Авангарда» внес ясность по Спунеру и Бойкову
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