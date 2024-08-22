Топ-10 самых богатых женщин Омской области

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 06:50
Город55 составил рейтинг самых богатых омичей. Верхние позиции в этом списке занимают мужчины, но есть в нем и женские имена. В числе 100 богатейших омичей 17 — женщины. Почти столько же их было 2 года назад (16), а вот в предыдущей версии рейтинга женщин было 26 из 100. Получается, каждый шестой из богатейших омичей — омичка. Зарабатывают эти предпринимательницы самыми разными способами.
Самая богатая из омских женщин, как и год, и 2 года тому назад, — Евгения Золотова, жена одного из богатейших строителей Омска Олега Золотова и соучредительница «дочки» «Стройбетона» (5-я в общем рейтинге). Ее выручка за 2023 год составила 3,58 млрд рублей, а прибыль — 1,026 млрд. За Золотовой следует Нина Антропенко, тоже принадлежащая к известной в Омске семье: ее муж — руководитель компании «Основа-Холдинг», ее сын заседает сейчас в Государственной думе. В рейтинг она попала как обладательница почти 50% акций Электромеханического завода.
На третьем месте Елена Свинарева, возглавившая в 2022 году «Эпак-Сервис», компанию, поставляющую оборудование для нефтегазовой отрасли, с годовым оборотом порядка 2 млрд рублей. В 2023 году она стала еще и единственным бенефициаром этой фирмы, причем ее предшественник носит ту же фамилию. Предпринимательница заняла 14-ю строку в общем рейтинге самых богатых людей Омской области,
Строкой ниже Юлия Шестакова — предположительно член семьи известного омского бизнесмена Игоря Шестакова, владельца фабрики «Сладуница». Она является соосновательницей бизнеса, бывшим гендиректором фабрики, а также учредителем ООО «Лакоше», зарегистрированного в Марьяновке и тоже занимающегося кондитерским производством.
Пятый номер в женском рейтинге и 17-й в общем — Оксана Шевалье, владелица омских компаний «Моби Дик» и «Охана Маркет», которая ведет бизнес еще и в Санкт-Петербурге через торговую компанию «Рея». Шестой стала Ирина Козлова, обладательница половинной доли в «Омском продовольствии», «Инвестиционной финансовой группе» и еще нескольких фирмах (в общем рейтинге она 22-я).
Ирина Мелль, занимающая 44-ю строку в общем рейтинге и седьмую в женском, владеет 50-процентным пакетом акций строительной компании «Промэнергосервис». За ней следует Галина Якшина, единственный учредитель компании «Белая речка», которая занимается оптовой торговлей сельскохозяйственным сырьем.
9-й номер в рейтинге — Елена Горбачева, Учредитель и генеральный директор компании «Артом», чья специализация — «ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии». Наконец, замыкает женскую первую десятку еще одна представительница семьи Золотовых. Это Татьяна Николаевна Золотова, учредитель двух компаний, которыми руководит Олег Золотов, — ПКЦ «Базис» и «УМ ЗСЖБ №1»
Напомним: редакция Города55 ежегодно составляет версию рейтинга самых богатых омичей. В оценочный список входят владельцы крупнейших компаний, зарегистрированных в Омской области (за исключением организаций с госучастием, федеральных холдингов и компаний с иногородними собственниками). Во внимание принимается доля участия собственника в том или ином бизнесе и финансовые показатели компаний (используются данные ЕГРЮЛ, отчетность компаний, опубликованная в отрытых реестрах). В частности, чистые активы, чистая прибыль и выручка. Далее получившийся список выстраивается по каждому экономическому показателю. А итоговый рейтинг выводится по среднему значению всех индикаторов.