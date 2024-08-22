Топ-10 самых богатых женщин Омской области

Самая богатая из омских женщин, как и год, и 2 года тому назад, — Евгения Золотова, жена одного из богатейших строителей Омска Олега Золотова и соучредительница «дочки» «Стройбетона» (5-я в общем рейтинге). Ее выручка за 2023 год составила 3,58 млрд рублей, а прибыль — 1,026 млрд. За Золотовой следует Нина Антропенко, тоже принадлежащая к известной в Омске семье: ее муж — руководитель компании «Основа-Холдинг», ее сын заседает сейчас в Государственной думе. В рейтинг она попала как обладательница почти 50% акций Электромеханического завода.