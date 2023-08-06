Медсестра в заложниках у заключенного, невероятные выбросы, День города в Омске

Стало известно, по какой причине канадский форвард Корбэн Найт расторг контракт с клубом. Спойлер: хоккеист женился. В Сочи не видно Рида Буше, и видно не будет. Он присоединился к команде только 3 августа. На лед выйдет уже в Омске. А еще на турнире мы заметили бывшего нападающего «Авангарда» Владимира Ткачева. И спустя 10 часов узнали, что с ним заключен контракт на ближайшие три года.