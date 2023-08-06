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Медсестра в заложниках у заключенного, невероятные выбросы, День города в Омске

6 августа 2023, 10:39
Фото: 1MI
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Самые значимый события недели.

В Омске заключенный взял в заложники медсестру

Невероятное происшествие случилось 3 августа в лечебно-исправительном учреждении № 2 в поселке Береговом. Сотрудницу медицинского блока взял в заложники осужденный за тяжкие преступления. С ним провели переговоры. На место прибыло руководство УФСИН. Заключенный отказался от незаконных намерений. С женщиной позже общался психолог. в учреждении началась проверка.

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело за захват и удержание. Выяснилось, мужчина угрожал девушке канцелярским ножом. Также возбуждено дело за халатность. Ход расследование контролирует прокуратура.

Сильные выбросы в Омске

Неделя выдалась насыщенной. Что ни день, то сообщение о выбросах или вырубках. Можно экологический дневник заводить. На первой странице — объяснение чиновников о том, почему в Омске массово вырубают деревья. Это не банальная отписка, мы очень подробно проработали тему. Материал вышел объемный, забавный и одновременно грустный:

«Раньше высаживались без учета»: чиновники объяснили, почему в Омске рубят деревья
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31 июля. В Омске объявлен режим «черного неба». На неприятные запахи жаловались жители Советского и Кировского округов. На Левобережье избыток вредных веществ был: сероводорода и метантиола.

1 августа. Режим НМУ продлен. С 27 июля это было уже пятое объявление.

2 августа. В Ленинском округе зафиксировано почти двукратное превышение концентрации сероводорода. В региональном минприроды пытались определить источник загрязнения. И, конечно, продление опасного режима.

3 августа. Неделя режима НМУ. Вообще для местных промышленных заводов это сигнал к снижению объема выбросов. Но что-то явно шло не так.

4 августа. Да, снова «черное небо». Жалобы поступали от жителей Левобережья, они говорили про сероводород. И не зря. Вечером минприроды объявило: в Кировском округе избыток сероводорода (1,5 ПДК), а в Советском почти в два раза превышена концентрация изопропилбензола.

5 августа. Первый «подарок» омичам ко Дню города — продление режима НМУ. Горожане, соответственно, отреагировали «сюрприз» жалобами в соцсетях.

6 августа. Горожане задались риторическим вопросом: «Как спать в Старом Кировске». Да, очередное объявление (уже 11-й день подряд) «черного неба». И вновь превышений ПДК не выявлено, рапортует минприроды.

Визит Михаила Мурашко в Омск

Последний рабочий день на неделе запомнится визитом министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Он осматривал медицинские организации. Например, навестил бойцов СВО в Клиническом медико-хирургическом центре. Кстати, по поводу КМХЦ, вернее главного врача Вадима Бережного. У нас есть любопытный инсайд:

Инсайд. Бережной может стать главой Минздрава и потерять пост главного «единоросса»
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Вернемся к Мурашко. Будучи в нашем городе, он также осмотрел сосудистый центр в БСМП №1. А в финале обсудил с врио губернатора Виталием Хоценко проблемы и достижения омского здравоохранения.

Медицина в Омске

Начнем с неприятной новости. В селе Троицкое построили амбулаторию… на пустыре у края канавы. Рядом нет дорог и подъездных путей. Город55 в деталях рассказывает о ситуации:

В пригороде Омска медамбулаторию построили на пустыре без дорог и на краю канавы
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2 августа многих насторожила новость о расширении списка платных медицинских услуг, в частности говорилось о вызове скорой помощи. Минздрав поспешил успокоить омичей и опровергнуть информацию.

Теперь о хорошем. Санаторий «Омский планирует разработать месторождение лечебной грязи под Черлаком. Стоимость проекта — почти 757 тысяч рублей. А еще в регионе хотят создать сайт для медиков с единой базой вакансий. Это позволит привлечь максимальное число кандидатов, продвинуться в решении проблемы кадрового дефицита.

Строительство в Омской области

Обычно мы составляем криминальный дайджест. Но неделя выдалась относительно спокойной. Много новостей о строительстве. Поэтому в этот раз представляем такую подборку:

  • на Северных хотят снести 400 домов и основать там новый микрорайон, известен претендент на застройку;
  • застройщик причала в микрорайоне Просторной проводил работы без ордера;
  • омичам показали, как будет выглядеть новая детская инфекционная больница на Левом берегу, в ответ горожане пожаловались на грязные дороги из-за строительства;
  • фирма из Тюмени получила землю в Кировском округе под строительство многоэтажного дома;
  • в Омске завершилось строительство развязки у Ленинградского моста (мы все показали и рассказали);
  • компании семьи Антропенко разрешили возвести часть школы на Космическом проспекте;
  • строить дорогу в Усть-Ишиме будет фирма, уличенная в картельном сговоре;
  • строительство многострадального дома на 6-й Станционной для переселенцев из аварийного жилья подорожает на 30%;
  • благоустройство «Зеленого острова» завершат до конца лета;
  • компания «Догма» подготовила проект первого многоэтажного дома в Омске;
  • подрядчику, который ремонтирует ТЮЗ, увеличили аванс из-за подорожания стройматериалов;
  • никто из девелоперов (омских или иногородних) не захотел строить дома в Таре.

«Авангард» в Сочи

4 августа хоккеисты «Авангарда» отправились в Сочи на предсезонный турнир. Вместе с ними путешествует и корреспондент Города55. Поэтому представляем самые свежие и подробные новости, фото с места событий и эксклюзивные комментарии.

Первый матч завершился в пользу хозяев льда. Омичи проиграли ХК «Сочи» со счетом 3:1. После поражения «ястребы» уверенно одолели питерский СКА. Финальный счет 5:1. Здесь репортаж в деталях. Позже главный тренер Михаил Кравец рассказал о главных проблемах команды. Победой спортсмены довольны, но «разбор полетов» все же будет.

Не скрывал эмоций капитан Дамир Шарипзянов. Он удивился количеству болельщиков в гостях, а потом раскрыл секрет, как молодым игрокам попасть в основной состав «Авангарда». Сразу после победного матча хоккеист поздравил омичей с Днем города.

Стало известно, по какой причине канадский форвард Корбэн Найт расторг контракт с клубом. Спойлер: хоккеист женился. В Сочи не видно Рида Буше, и видно не будет. Он присоединился к команде только 3 августа. На лед выйдет уже в Омске. А еще на турнире мы заметили бывшего нападающего «Авангарда» Владимира Ткачева. И спустя 10 часов узнали, что с ним заключен контракт на ближайшие три года.

День города в Омске

Памятник Бухгольцу. В ночь с 1 на 2 августа в Омске приступили к установке памятника основателю города Ивану Бухгольцу. А позже мэр Сергей Шелест объяснил, почему всадник обращен лицом к Иртышу. Торжественное открытие памятника состоялось 4 августа:

В Омске торжественно открыли памятник основателю города Ивану Бухгольцу
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Транспорт. Местных жителей заранее предупредили о перекрытии улиц на праздник. Ограничения касались не только центра, но и Левобережья. Причина тому — Сибирский международный марафон. Изменились, соответственно, и маршруты общественного транспорта. Обновилось расписание прогулочных теплоходов. А 5 августа у пассажиров была возможность прокатиться на музыкальном трамвае. Праздничный вагон отправлялся по маршруту №4.

Концерт и салют. 2 августа стало известно имя звезды, которая выступит на вечернем концерте в День города на Соборной площади. Компанию Пелагее составила экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина. Концерт в итоге посетили 39 тысяч человек. Ночью на колесе обозрения в парке «Вокруг света» запустили иллюминацию-салют. У нас есть видео. А вообще главное шоу началось в 22:00, запускали с трех точек. Как это было:

«Не зря приехали». Как омичи оценили фейерверк, запущенный на День города
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«Флора». Перед открытием цветочной выставки «Флора» горожан попросили бережно отнестись к экспонатам. Газон уже портили велосипедисты и скейтеры. Утром в день открытия с территории скверов неизвестные… украли куст. Его потом, конечно, вернули на место. Но и на этом не закончились неприятности — одна из масштабных композиций просто сломалась. Корреспондент Города55 побывал на открытии «Флоры»:

Время жить, творить, любить. В Омске открывается цветочная выставка «Флора»
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SIM-2023. Во время Сибирского международного марафона некоторые светофоры изменили режим работы. Об этом горожан предупреждали заранее. Участниками SIM-2023 стали 5,5 тысяч человек из шести стран. Победу на главной дистанции одержали гость из Кении Эрик Керинг и действующая чемпиона страны Анна Прокофьева из подмосковных Химок.

Фестивали. У G-Drive Арены 5 августа прошел фестиваль силовых видов спорта «Сибирские игры» и международный турнир силачей. Наш земляк Михаил Шивляков поднял трактор и установил мировой рекорд. Еще на Левобережье прошел фестиваль реконструкции «Щит Сибири»:

Средние века, квесты, гренадеры и кузнецы. Как в Омске прошел фестиваль реконструкции
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Происшествия. Были и неприятные моменты на празднике. Омичка пожаловалась, что ее не пускают на территорию праздника с собакой. Всего в День города в полицию поступило более 1,5 тысяч обращений.

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