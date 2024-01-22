Годами игнорировали. Застройщика центра Омска обязали отремонтировать здание ТЭЦ-1

Историческое здание в центре Омска принадлежит «Центру строительных проектов» с 27 апреля 2006 года. Несколько лет, начиная с 2016 года, омский минкульт просил владельца объекта культурного наследия разработать проект и провести ремонтно-реставрационные работы. Компания однако не торопилась исполнять это требование. В ноябре 2017-го, как говорится в решении Арбитражного суда г. Москва, «Центр строительных проектов» попросил о переносе сроков из-за отсутствия финансовой возможности по исполнению предписаний, что подтверждалось налоговыми декларациями компании за 2013–2016 годы.