Годами игнорировали. Застройщика центра Омска обязали отремонтировать здание ТЭЦ-1

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
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Министерство культуры Омской области через суд обязало московскую компанию «Центр строительных проектов» отреставрировать объект культурного наследия регионального назначения «Старый корпус ТЭЦ-1» на Петра Некрасова, 1.
Историческое здание в центре Омска принадлежит «Центру строительных проектов» с 27 апреля 2006 года. Несколько лет, начиная с 2016 года, омский минкульт просил владельца объекта культурного наследия разработать проект и провести ремонтно-реставрационные работы. Компания однако не торопилась исполнять это требование. В ноябре 2017-го, как говорится в решении Арбитражного суда г. Москва, «Центр строительных проектов» попросил о переносе сроков из-за отсутствия финансовой возможности по исполнению предписаний, что подтверждалось налоговыми декларациями компании за 2013–2016 годы.
Минкульт пошел на встречу компании и установил новые сроки для выполнения работ (ремонт экстерьера и интерьера до 31 октября 2019-го, ремонт внутренних помещений объекта и благоустройство территории до 31 октября 2020 года). В сроки московская фирма не уложилась, поэтому министерству снова пришлось идти в суд.
«Здание не эксплуатируется, находится в неудовлетворительном состоянии, доступ к западному фасаду производственного корпуса ограничен, остальные три фасада закрыты баннером, отмостка отсутствует, заросла травой и деревьями, перекрытия частично разрушены, во многих местах разрушение кирпичной кладки, трещины значительного раскрытия, многие оконные проемы не имеют остекления, собственником не исполняются обязанности, предусмотренные статьей 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ», — таким застали специалисты минкультуры «Старый корпус ТЭЦ-1» в мае 2023 года.
Неприятие мер ответчиком по сохранению объекта культурного наследия на улице Некрасова может привести к его окончательному разрушению. Теперь в течение 3,5 лет со дня вступления в силу решения московская фирма должна разработать проект, выполнить ремонтно-реставрационные работы и благоустроить прилегающую территорию к «Старому корпусу ТЭЦ-1».
Напомним, что «Центр строительных проектов», которому принадлежит земля под бывшей ТЭЦ-1, аффилирован с семьей омских бизнесменов Антропенко. Генеральным директором акционерного общества является Марина Файзеева, она занимает должности директора в нескольких компаниях, принадлежащих семье Антропенко (ООО «Управляющая компания „Статус“» и ООО «Центр логистики и поставок»).
На улице Петра Некрасова появится культурно-развлекательный комплекс. Строительные работы стартовали в мае прошлого года. Вокруг земельного участка установили металлический забор. А размещенный на нем баннер свидетельствует, что работает здесь ООО «Строительные материалы Сибири», учредителями которого выступают Александр Антропенко и Михаил Фарберов.
Застройка территории бывшей ТЭЦ-1 и Омской крепости вызвала много критики со стороны омских архитекторов и краеведов. Подробно об их претензиях Город55 рассказывал в этом материале.