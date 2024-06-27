Согласовывают федералы. В Омске выбрали место для строительства третьего крематория

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
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Updated Сегодня, 06:34
В Омске в скором времени могут приступить к строительству еще одного крематория. Проект, объем инвестиций в который составит ориентировочно 193,2 млн рублей, реализует местная компания «Возобновляемые ресурсы».
В региональном минэкономики Городу55 сообщили, что у инвестора был запрос по конкретному месторасположению крематория. Фирма хотела видеть объект рядом с одним из действующих кладбищ.
Сейчас участок для крематория уже выбрали, но так как он находится на федеральных землях пришлось согласовывать возможность его предоставления на федеральном уровне.
«Процедура по предоставлению земли по данному проекту отличается от стандартной, так как инвестором выбрана площадка, которая не была в перечне готовых под реализацию проектов», — уточнили в ведомстве.
Добавим, что компанией «Возобновляемые ресурсы» владеет Евгений Романов. Фирма специализируется на организации похорон и представлении связанных с ними услуг. По итогам 2023 года выручка компании выросла до 69,4 млн рублей. Романов, кстати, является директором ООО «Ресторан Сибирь», который с января 2023-го принадлежит Инне Антропенко.
Ранее Город55 рассказывал, что еще один крематорий московская компания «Помощь» построит в Надеждинском сельском поселении. По предварительным данным, объект появится к ближайшей зиме.