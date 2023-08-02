В Омске компании Антропенко разрешили построить часть школы на Космическом проспекте

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
В Омске продолжается строительство в рамках нацпроекта новой школы на проспекте Космическом, сдать которую должны до конца 2023 года. Как стало известно Городу55, проектная документация по строительству учебного заведения получила положительное заключение от «Государственной экспертизы Омской области».
В омском минстрое Городу55 рассказали, что заключение касается технической части. В сентябре строители по планам должны приступить к пуско-наладочным работам. Поэтому сейчас застройщик отправил на экспертную оценку смету на очередной этап технических работ.
Подготовкой сметной документации для застройщика — бюджетного учреждения «Омскоблстройзаказчик» — занималось ООО «Строительные материалы Сибири». Компания, специализирующаяся на строительстве жилых и нежилых зданий, принадлежит Александру Антропенко и Михаилу Фарберову. Компания семьи Антропенко помимо проектирования строит школу на 1122 места, а позже будет заниматься вводом ее в эксплуатацию и оснащением оборудованием.
Напомним, что изначально работы по строительству школы, которая будет состоять из трех блоков, оценивались в 964,5 млн рублей, но в августе прошлого года цена внезапно взлетела до 1,7 млрд рублей. Изменился также и срок исполнения контракта — вместо 20 декабря 2022 года 29 декабря 2023-го. Свои двери для учеников школа откроет только в 2024 году. В июне шефство над учебным заведением на Космическом согласился «Роскосмос».