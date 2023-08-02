В Омске компании Антропенко разрешили построить часть школы на Космическом проспекте

Напомним, что изначально работы по строительству школы, которая будет состоять из трех блоков, оценивались в 964,5 млн рублей, но в августе прошлого года цена внезапно взлетела до 1,7 млрд рублей. Изменился также и срок исполнения контракта — вместо 20 декабря 2022 года 29 декабря 2023-го. Свои двери для учеников школа откроет только в 2024 году. В июне шефство над учебным заведением на Космическом согласился «Роскосмос».