Архитектор Хусаинов жестко высказался о попытках остановить застройку центра Омска

Posted 8 декабря, 10:31
Published 8 декабря, 10:31
Modified 8 декабря, 11:10
Updated 8 декабря, 11:10
Бывший руководитель омского отделения Союза архитекторов России Сакен Хусаинов в интервью «Коммерческим вестям» прокомментировал споры, которые ведутся вокруг застройки территории бывшей ТЭЦ-1 элитным жильем. Проектом, напомним, занимается компания «Основа Холдинг» семьи Антропенко.
Хусаинов выступил с критикой противников застройки центра Омска. По его словам, ряд архитекторов возомнили себя диктаторами городского пространства, в итоге творится что-то невообразимое.
«Мы же должны занимать позицию созидания нового. Можно по-разному относиться к тому или иному проекту, но угрожать собственнику, желающему строить, именитому автору как формировать архитектору — это дичь. Такая группа лиц может называться только ОПГ. И тема про памятники эксплуатируется не всегда уместно. Мне близка тема про новое в старом. На мой взгляд, не те у нас мнят себя экспертами, потому как не видят выше своего аршина», — отметил Сакен Хусаинов.
Городу, по мнению архитектора следует развиваться, а сделать это в окружении памятников из трухи, сложно. Поэтому центр Омска нуждается в новых архитектурных объектах.
Напомним, что застройка центра Омска элитным жильем обсуждается уже не первый год. Не поддерживает строительство высоток в историческом месте в частности главный архитектор Омска Роман Воробьев.