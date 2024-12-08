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Posted 8 декабря, 10:31

Published 8 декабря, 10:31

Modified 8 декабря, 11:10

Updated 8 декабря, 11:10

Архитектор Хусаинов жестко высказался о попытках остановить застройку центра Омска

Архитектор Хусаинов жестко высказался о попытках остановить застройку центра Омска

8 декабря 2024, 10:31
Фото: gorod55.ru.
Проектом на территории бывшей ТЭЦ-1 занимается компания «Основа Холдинг», гендиректором которой выступает Александр Антропенко.

Бывший руководитель омского отделения Союза архитекторов России Сакен Хусаинов в интервью «Коммерческим вестям» прокомментировал споры, которые ведутся вокруг застройки территории бывшей ТЭЦ-1 элитным жильем. Проектом, напомним, занимается компания «Основа Холдинг» семьи Антропенко.

Хусаинов выступил с критикой противников застройки центра Омска. По его словам, ряд архитекторов возомнили себя диктаторами городского пространства, в итоге творится что-то невообразимое.

«Мы же должны занимать позицию созидания нового. Можно по-разному относиться к тому или иному проекту, но угрожать собственнику, желающему строить, именитому автору как формировать архитектору — это дичь. Такая группа лиц может называться только ОПГ. И тема про памятники эксплуатируется не всегда уместно. Мне близка тема про новое в старом. На мой взгляд, не те у нас мнят себя экспертами, потому как не видят выше своего аршина», — отметил Сакен Хусаинов.

Городу, по мнению архитектора следует развиваться, а сделать это в окружении памятников из трухи, сложно. Поэтому центр Омска нуждается в новых архитектурных объектах.

Напомним, что застройка центра Омска элитным жильем обсуждается уже не первый год. Не поддерживает строительство высоток в историческом месте в частности главный архитектор Омска Роман Воробьев.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Новости#ТЭЦ#Застройка#Архитектура#Элитное жилье#Роман Воробьев#Семья Антропенко#Сакен Хусаинов#Основа Холдинг
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