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Сауна

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2024
Бассейн, спортзал, зимний сад. В Омске продают шикарный таунхаус возле парка Победы
2 сентября, 08:14
Два из трех аукционов. Омский предприниматель заберет муниципальные бани в аренду
Одна из бань находится на Московке, это старинное трехэтажное здание. Еще одна баня расположена неподалеку от железнодорожного вокзала.
26 августа, 05:45
Сауна и этаж для детей. В Омске выставили на продажу таунхаус за 55 миллионов
Сауна в цоколе, целый этаж кухни и огромная детская — на популярном сайте объявлений появилось сообщение о продаже роскошного дома в самом сердце города.
21 апреля, 11:32
Под Омском на трассе выставили на продажу банный комплекс с гостиничными номерами
9 марта, 11:27
2023
SPA-бассейн, 8 номеров, мангальная зона. В Омске за 24 млн продают «Бани на Калинина»
13 ноября 2023, 03:44
«Грезы» с хамамом и бассейном. В Омске рядом с вокзалом продают гостиницу за 26 млн
В отеле 19 номеров, есть кухня с банкетным залом, сауна и хамам с бассейном.
26 октября 2023, 02:44
510 «квадратов» за 45 млн. В Омске продается комплекс с сауной, офисами и магазинами
Бизнес продают вместе с земельным участком, который находится в собственности.
14 октября 2023, 03:40
В Омске выставили на продажу банный комплекс «Оазис» за 110 млн рублей
4 октября 2023, 05:46
Ночью в Омске 17-летняя девушка выпала из окна сауны «Берлога»
С переломом позвоночника и сильнейшим травматическим шоком пострадавшую госпитализировали в больницу.
8 февраля 2023, 08:20

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