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Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

В Омске продают трехэтажный таунхаус с бассейном и спортзалом

Бассейн, спортзал, зимний сад. В Омске продают шикарный таунхаус возле парка Победы

2 сентября 2024, 08:14
Фото: Изображение Midjourney

В Омске продают трехэтажный таунхаус с бассейном и спортзалом

Продавец просит за него 75 миллионов рублей.

В Омске на Левом берегу за парком 30-летия Победы продают таунхаус. Здание площадью 640 квадратных метров имеет три этажа. Продавец указал цену за дом — 75 миллионов рублей.

В объявлении говорится, что на первом этаже расположены гостиная, каминный зал, зимний сад, кухня-столовая, гостевая спальня, санузел. На втором — две спальни, два санузла, кабинет и гардеробная. А в цокольном этаже еще интереснее — там имеются бассейн, сауна, спортзал, душевая, гараж на две машины, винный погреб, котельная.

Фото: Avito
«Нa закрытой территории в 2,5 гектара расположено всегo семь таунхаусов. B распоряжении проживающиx: теннисный корт, двa озepa для плавания, детский бассейн c игровой площадкой, оздоровительный комплекc c зоной барбекю. Также порадует прекрасный вид на Иртыш, свежий воздух, поблизости парк имени 30-летия Победы, санатории и профилактории. Объект расположен в районе города с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности школа, детский сад, магазины», — указано в описании.
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#Ольга Скворцова#Недвижимость#Омск#Школа#Иртыш#Гараж#Бассейн#Сауна
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