Бассейн, спортзал, зимний сад. В Омске продают шикарный таунхаус возле парка Победы

В объявлении говорится, что на первом этаже расположены гостиная, каминный зал, зимний сад, кухня-столовая, гостевая спальня, санузел. На втором — две спальни, два санузла, кабинет и гардеробная. А в цокольном этаже еще интереснее — там имеются бассейн, сауна, спортзал, душевая, гараж на две машины, винный погреб, котельная.