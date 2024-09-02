Бассейн, спортзал, зимний сад. В Омске продают шикарный таунхаус возле парка Победы

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
В Омске на Левом берегу за парком 30-летия Победы продают таунхаус. Здание площадью 640 квадратных метров имеет три этажа. Продавец указал цену за дом — 75 миллионов рублей.
В объявлении говорится, что на первом этаже расположены гостиная, каминный зал, зимний сад, кухня-столовая, гостевая спальня, санузел. На втором — две спальни, два санузла, кабинет и гардеробная. А в цокольном этаже еще интереснее — там имеются бассейн, сауна, спортзал, душевая, гараж на две машины, винный погреб, котельная.
«Нa закрытой территории в 2,5 гектара расположено всегo семь таунхаусов. B распоряжении проживающиx: теннисный корт, двa озepa для плавания, детский бассейн c игровой площадкой, оздоровительный комплекc c зоной барбекю. Также порадует прекрасный вид на Иртыш, свежий воздух, поблизости парк имени 30-летия Победы, санатории и профилактории. Объект расположен в районе города с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности школа, детский сад, магазины», — указано в описании.