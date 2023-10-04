В Омске выставили на продажу банный комплекс «Оазис» за 110 млн рублей

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:56
Updated Сегодня, 05:56
В Омске на улице Госпитальной выставили на продажу банно-гостиничный комплекс «Оазис». Стоимость готового бизнеса — 110 млн рублей. Комплекс состоит из зданий в 2 и 4 этажа общей площадью 1400 «квадратов». «Оазис» расположен на участке площадью 1075 квадратных метров.
«Комплекс включает в себя 13 гостиничных номеров класса vip, люкс, полулюкс и эконом, вместимостью от 2 до 8 человек. Также гостям предлагается посетить 5 банных номеров с финской сауной и бассейнами вместимостью от 4 до 20 человек, кафе-столовую с кухней», — говорится в объявлении.
На территории имеется парковка на 15 машин, расположены два отдельно стоящих гостиничных домика. Все здания подключены к центральным коммуникациям.
Причины продажи бизнеса в объявлении не указаны.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске за 80 млн продают ресторан KFC. Заведение общепита находится рядом с железнодорожным вокзалом.