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Комплекс находится на улице Госпитальной

В Омске выставили на продажу банный комплекс «Оазис» за 110 млн рублей

4 октября 2023, 05:46
Фото: Яндекс Карты
Комплекс находится на улице Госпитальной
Комплекс состоит из зданий в 2 и 4 этажа общей площадью 1400 «квадратов».

В Омске на улице Госпитальной выставили на продажу банно-гостиничный комплекс «Оазис». Стоимость готового бизнеса — 110 млн рублей. Комплекс состоит из зданий в 2 и 4 этажа общей площадью 1400 «квадратов». «Оазис» расположен на участке площадью 1075 квадратных метров.

«Комплекс включает в себя 13 гостиничных номеров класса vip, люкс, полулюкс и эконом, вместимостью от 2 до 8 человек. Также гостям предлагается посетить 5 банных номеров с финской сауной и бассейнами вместимостью от 4 до 20 человек, кафе-столовую с кухней», — говорится в объявлении.

На территории имеется парковка на 15 машин, расположены два отдельно стоящих гостиничных домика. Все здания подключены к центральным коммуникациям.

Причины продажи бизнеса в объявлении не указаны.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске за 80 млн продают ресторан KFC. Заведение общепита находится рядом с железнодорожным вокзалом.

В Омске выставили на продажу ресторан KFC за 80 млн рублей
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#Бизнес#Омск#Омская область#Продажа#Гостиница#Баня#Евгений Игишев#Продажа бизнеса#Сауна
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