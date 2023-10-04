В Омске выставили на продажу банный комплекс «Оазис» за 110 млн рублей

В Омске на улице Госпитальной выставили на продажу банно-гостиничный комплекс «Оазис». Стоимость готового бизнеса — 110 млн рублей. Комплекс состоит из зданий в 2 и 4 этажа общей площадью 1400 «квадратов». «Оазис» расположен на участке площадью 1075 квадратных метров.