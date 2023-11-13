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SPA-бассейн, 8 номеров, мангальная зона. В Омске за 24 млн продают «Бани на Калинина»

13 ноября 2023, 03:44
Фото: Midjourney
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В Омске за 24 млн выставили на продажу комплекс «Бани на Калинина»

Собственник сообщает, что ежемесячный оборот комплекса составляет 2,5 млн рублей, а окупится он за 4 года.

В Ленинском районе Омска продают трехэтажный банно-гостиничный комплекс «Бани на Калинина». Площадь помещений составляет 688 квадратных метров, цена лота — 24 млн рублей.

«Включает в себя следующий состав помещений: 8 номеров для отдыха (почти в каждом 2 уровня, есть SPA-бассейн, номер люкс с выходом на мангальную зону); входная группа с зоной регистрации гостей; кухня; комната и санузел для персонала; большая мангальная зона; беседка; котельная», — говорится в объявлении.

Собственник сообщает, что у комплекса есть наработанная клиентская база, ежемесячный оборот составляет 2,5 млн рублей, а окупится он за 4 года. Причины продажи бизнеса не указаны.

СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: ЦИАН

Ранее Город55 сообщал, что в элитном поселке в центре Омска продают коттедж за 95 млн рублей. Дом построили в 2010 году, его площадь составляет 500 кв. м.

В Омске на Водниках продают двухэтажный коттедж с русской баней за 95 млн рублей
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#Бизнес#Омск#Продажа#Котельная#Кухня#Баня#Коттедж#Евгений Игишев#Продажа бизнеса#Сауна
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