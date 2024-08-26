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Два из трех аукционов. Омский предприниматель заберет муниципальные бани в аренду

26 августа 2024, 05:45
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омские муниципальные бани передали бизнесменам для аренды

Одна из бань находится на Московке, это старинное трехэтажное здание. Еще одна баня расположена неподалеку от железнодорожного вокзала.

В Омске опубликованы итоги аукционов на аренду муниципальных бань, организованные МУП «Банное хозяйство». Победителем двух из трех аукционов стала «Сибирская проектная компания», которая предложит заключить договор как единственный участник, подавший заявку. Данные есть на портале ГИС Торги.

В течение пяти лет компании передадут в аренду две бани. Первая из них расположена по адресу Молодогвардейская, 1 — это трехэтажное здание, построенное в 1960 году, общей площадью 914,6 кв. м. Арендная плата составит 64,9 тыс. рублей в месяц. Вторая баня находится по адресу ул. Вокзальная, 8/1, и была построена в 1913 году. Площадь этого помещения составляет 383,8 кв. м, стартовый платеж за него установлен на уровне 67,2 тыс. рублей.

Стоит отметить, что «Сибирская проектная компания» уже имеет опыт аренды муниципальных бань. Одним из соучредителей компании является Иван Кадцын, который также арендует бани как индивидуальный предприниматель.

Напомним, что всего на торги выставлялись три бани, однако итоги аукциона по третьему помещению на ул. Краснознаменная, 1Б будут подведены 27 августа. Ожидается, что результаты этого аукциона также привлекут внимание местных предпринимателей и жителей города.

В Омске ищут арендаторов сразу для 3 муниципальных бань
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#Кристина Антоносян#Общество#Бизнес#Омск#Торги#Новости#Сауна#Бани#Гигиена#Помывка
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