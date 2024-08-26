Два из трех аукционов. Омский предприниматель заберет муниципальные бани в аренду

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
В Омске опубликованы итоги аукционов на аренду муниципальных бань, организованные МУП «Банное хозяйство». Победителем двух из трех аукционов стала «Сибирская проектная компания», которая предложит заключить договор как единственный участник, подавший заявку. Данные есть на портале ГИС Торги.
В течение пяти лет компании передадут в аренду две бани. Первая из них расположена по адресу Молодогвардейская, 1 — это трехэтажное здание, построенное в 1960 году, общей площадью 914,6 кв. м. Арендная плата составит 64,9 тыс. рублей в месяц. Вторая баня находится по адресу ул. Вокзальная, 8/1, и была построена в 1913 году. Площадь этого помещения составляет 383,8 кв. м, стартовый платеж за него установлен на уровне 67,2 тыс. рублей.
Стоит отметить, что «Сибирская проектная компания» уже имеет опыт аренды муниципальных бань. Одним из соучредителей компании является Иван Кадцын, который также арендует бани как индивидуальный предприниматель.
Напомним, что всего на торги выставлялись три бани, однако итоги аукциона по третьему помещению на ул. Краснознаменная, 1Б будут подведены 27 августа. Ожидается, что результаты этого аукциона также привлекут внимание местных предпринимателей и жителей города.