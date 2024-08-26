Два из трех аукционов. Омский предприниматель заберет муниципальные бани в аренду

В течение пяти лет компании передадут в аренду две бани. Первая из них расположена по адресу Молодогвардейская, 1 — это трехэтажное здание, построенное в 1960 году, общей площадью 914,6 кв. м. Арендная плата составит 64,9 тыс. рублей в месяц. Вторая баня находится по адресу ул. Вокзальная, 8/1, и была построена в 1913 году. Площадь этого помещения составляет 383,8 кв. м, стартовый платеж за него установлен на уровне 67,2 тыс. рублей.