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Posted Сегодня, 11:27

Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

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Под Омском на трассе выставили на продажу банный комплекс с гостиничными номерами

9 марта 2024, 11:27
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация
Помещение находится на Русско-Полянском тракте рядом с селом Троицкое.

Под Омском на Русско-Полянском тракте почти за 6 млн выставили на продажу банный комплекс с гостиницей. Помещение находится рядом с селом Троицкое. Сауна включает в себя комнату отдыха, санузел, помещение для переодевания, игровую комнату с бильярдом, обеденную зону, 2 душа, бассейн с подогревом, парную.

«На 2 этаже располагается гостиница на 5 номеров, в 2 из которых проживают на постоянной основе, приносит постоянный и стабильный доход», — говорится в объявлении.
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Скриншот
Фото: МЛСН

О причинах продажи готового бизнеса не сообщается. Земля под банным комплексом находится в собственности.

Ранее Город55 сообщал, что в бывшем здании Сбербанка на омских Водниках откроют фудкорт с блинами и чаем.

Паназия, блины и чай. В бывшем здании Сбербанка на Водниках откроют мини-фудкорт
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#Бизнес#Доход#Гостиницы#Гостиница#Баня#Евгений Игишев#Продажа бизнеса#Сауна
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