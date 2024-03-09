Под Омском на трассе выставили на продажу банный комплекс с гостиничными номерами

Под Омском на Русско-Полянском тракте почти за 6 млн выставили на продажу банный комплекс с гостиницей. Помещение находится рядом с селом Троицкое. Сауна включает в себя комнату отдыха, санузел, помещение для переодевания, игровую комнату с бильярдом, обеденную зону, 2 душа, бассейн с подогревом, парную.