Под Омском на трассе выставили на продажу банный комплекс с гостиничными номерами

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Под Омском на Русско-Полянском тракте почти за 6 млн выставили на продажу банный комплекс с гостиницей. Помещение находится рядом с селом Троицкое. Сауна включает в себя комнату отдыха, санузел, помещение для переодевания, игровую комнату с бильярдом, обеденную зону, 2 душа, бассейн с подогревом, парную.
«На 2 этаже располагается гостиница на 5 номеров, в 2 из которых проживают на постоянной основе, приносит постоянный и стабильный доход», — говорится в объявлении.
О причинах продажи готового бизнеса не сообщается. Земля под банным комплексом находится в собственности.
Ранее Город55 сообщал, что в бывшем здании Сбербанка на омских Водниках откроют фудкорт с блинами и чаем.