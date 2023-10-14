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Здание находится на пересечении улиц Нейбута и 13-я Линия

510 «квадратов» за 45 млн. В Омске продается комплекс с сауной, офисами и магазинами

14 октября 2023, 03:40
Фото: Яндекс Карты
Здание находится на пересечении улиц Нейбута и 13-я Линия

В Омске за 45 млн продают торговый комплекс с сауной и офисами

Бизнес продают вместе с земельным участком, который находится в собственности.

В Омске выставили на продажу действующий бизнес — торговый комплекс с офисами и сауной. Здание расположено на пересечении улиц Нейбута и 13-я Линия. Земельный участок находится в собственности. Цена бизнеса — 45 млн рублей.

В здании расположен продуктовый магазин, банно-гостиничный комплекс «Андреевские бани», сауна «Визит», магазин запчастей для газовых котлов «Бойлер», агентство недвижимости «Талант».

«Продается многофункциональный комплекс, 2 этажа и цокольный этаж. Общая площадь 510 кв. м. Канализация центральная, вода, свет на 70 квт, газ центральный, парковочная зона. По периметру работает видеонаблюдение, а также действует охранная система», — говорится в объявлении.

О причинах продажи бизнеса не сообщается.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске выставили на продажу массажный медицинский центр за 8,4 млн рублей.

С опытными массажистами. В Омске за 8,4 млн продают «Клинику доктора Панкратовой»
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#Бизнес#Омск#Продажа#Аренда#Продукты питания#Земельный участок#Магазины#Бассейн#Комплекс#Евгений Игишев#Сауна
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