510 «квадратов» за 45 млн. В Омске продается комплекс с сауной, офисами и магазинами

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
Modified Сегодня, 03:42
Updated Сегодня, 03:42
В Омске выставили на продажу действующий бизнес — торговый комплекс с офисами и сауной. Здание расположено на пересечении улиц Нейбута и 13-я Линия. Земельный участок находится в собственности. Цена бизнеса — 45 млн рублей.
В здании расположен продуктовый магазин, банно-гостиничный комплекс «Андреевские бани», сауна «Визит», магазин запчастей для газовых котлов «Бойлер», агентство недвижимости «Талант».
«Продается многофункциональный комплекс, 2 этажа и цокольный этаж. Общая площадь 510 кв. м. Канализация центральная, вода, свет на 70 квт, газ центральный, парковочная зона. По периметру работает видеонаблюдение, а также действует охранная система», — говорится в объявлении.
О причинах продажи бизнеса не сообщается.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске выставили на продажу массажный медицинский центр за 8,4 млн рублей.