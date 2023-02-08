Ночью в Омске 17-летняя девушка выпала из окна сауны «Берлога»

О несовершеннолетней пациентке медики тут же заявили в полицию. Прибывшие оперативники выяснили, что девушку доставили из сауну «Берлога», где она в третьем часу ночи села на подоконник, не удержалась и рухнула вниз с высоты третьего этажа.