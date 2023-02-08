Ночью в Омске 17-летняя девушка выпала из окна сауны «Берлога»

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
В Омске силовики разбираются во всех нюансах весьма необычного несчастного случая в сауне «Берлога» на улице Богдана Хмельницкого, где из окна выпала 17-летняя девушка.
«В 05:12 во вторник, 7 февраля, в приемное отделение БСМП № 1 привезли юную девушку, у которой были диагностированы: перелом позвонка, ссадины и ушибы и травматический шок», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
О несовершеннолетней пациентке медики тут же заявили в полицию. Прибывшие оперативники выяснили, что девушку доставили из сауну «Берлога», где она в третьем часу ночи села на подоконник, не удержалась и рухнула вниз с высоты третьего этажа.
Сейчас силовики также выясняют, что несовершеннолетняя дама ночью делала в сауне, — подрабатывала или отдыхала, и с кем она там находилась.
Между тем, Город55 выяснил, что пострадавшая девушка уже попадала в криминальные сводки, — в 2020 году ее объявляли в розыск, как пропавшую. Тогда девушка ушла из дома и исчезла.