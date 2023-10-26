«Грезы» с хамамом и бассейном. В Омске рядом с вокзалом продают гостиницу за 26 млн

Posted Вчера, 02:44
Published Вчера, 02:44
Modified Вчера, 02:50
Updated Вчера, 02:50
В Ленинском округе Омска выставили на продажу гостиничный комплекс «Грезы». Общая площадь помещений в двухэтажном здании составляет 1171,6 кв м. Гостиница находится на улице Карбышева.
«Отличное состояние, все центральные коммуникации, в том числе горячая вода, плюс водонагреватели, система кондиционирования, видеонаблюдение, телефония, интернет. 19 номеров от стандартных до представительского, вместимость от 2 до 4 человек, банкетный зал, кухня, сауна и хамам с бассейном», — говорится в объявлении.
Земельный участок находится в собственности. Гостиницу продают со всем оборудованием и персоналом. Собственник обещает хорошую окупаемость бизнеса, причины продажи в объявлении не указаны.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омской области за 75 млн выставили на продажу базу отдыха «Марьина роща». Комплекс состоит из двух коттеджей и одного отдельного дома. На территории расположены сауны, детская и спортивная площадка, бильярдная, мангальные зоны.