«Грезы» с хамамом и бассейном. В Омске рядом с вокзалом продают гостиницу за 26 млн

Ранее Город55 рассказывал, что в Омской области за 75 млн выставили на продажу базу отдыха «Марьина роща». Комплекс состоит из двух коттеджей и одного отдельного дома. На территории расположены сауны, детская и спортивная площадка, бильярдная, мангальные зоны.