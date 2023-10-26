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Posted Вчера, 02:44

Published Вчера, 02:44

Modified Вчера, 02:50

Updated Вчера, 02:50

Комплекс находится на улице Карбышева

«Грезы» с хамамом и бассейном. В Омске рядом с вокзалом продают гостиницу за 26 млн

26 октября 2023, 02:44
Фото: Яндекс Карты
Комплекс находится на улице Карбышева

В Омске за 26 млн выставили на продажу гостиницу «Грезы»

В отеле 19 номеров, есть кухня с банкетным залом, сауна и хамам с бассейном.

В Ленинском округе Омска выставили на продажу гостиничный комплекс «Грезы». Общая площадь помещений в двухэтажном здании составляет 1171,6 кв м. Гостиница находится на улице Карбышева.

«Отличное состояние, все центральные коммуникации, в том числе горячая вода, плюс водонагреватели, система кондиционирования, видеонаблюдение, телефония, интернет. 19 номеров от стандартных до представительского, вместимость от 2 до 4 человек, банкетный зал, кухня, сауна и хамам с бассейном», — говорится в объявлении.

Земельный участок находится в собственности. Гостиницу продают со всем оборудованием и персоналом. Собственник обещает хорошую окупаемость бизнеса, причины продажи в объявлении не указаны.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омской области за 75 млн выставили на продажу базу отдыха «Марьина роща». Комплекс состоит из двух коттеджей и одного отдельного дома. На территории расположены сауны, детская и спортивная площадка, бильярдная, мангальные зоны.

Коттеджи в сосновом лесу. В Омской области за 75 млн продают базу отдыха
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#Бизнес#Недвижимость#Омск#Омская область#Земельный участок#Охрана#Кухня#Бассейн#Евгений Игишев#Сауна
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