Сауна и этаж для детей. В Омске выставили на продажу таунхаус за 55 миллионов

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Одна сотка земли, почти 300 «квадратов» площади и 55 миллионов рублей — так можно кратко охарактеризовать сообщение о продаже элитной недвижимости, появившееся на сайте бесплатных объявлений.
За обозначенную сумму любой желающий может получить в собственность: банно-прачечный комплекс в цокольном этаже (сауна, зона отдыха, мини-кухня и помещения хозяйственного назначения), огромную гостиную на уровне первого этажа, непосредственно жилые помещения (спальня и гардеробная) на втором и целый этаж отведённый под «детскую» с тремя спальнями.
Кроме жилплощади, новому владельцу так же останется вся встроенная техника, кухонный гарнитур, гараж и благоустроенная территория под охраной.
Напомним, ранее Город55 сообщал о том, что в продаже появился торговый комплекс «На Бархатовой»: