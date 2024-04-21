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Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

иллюстрация

Сауна и этаж для детей. В Омске выставили на продажу таунхаус за 55 миллионов

21 апреля 2024, 11:32
Фото: 1MI
иллюстрация

В омском «Старгороде» выставили на продажу таунхаус за 55 миллионов

Сауна в цоколе, целый этаж кухни и огромная детская — на популярном сайте объявлений появилось сообщение о продаже роскошного дома в самом сердце города.

Одна сотка земли, почти 300 «квадратов» площади и 55 миллионов рублей — так можно кратко охарактеризовать сообщение о продаже элитной недвижимости, появившееся на сайте бесплатных объявлений.

За обозначенную сумму любой желающий может получить в собственность: банно-прачечный комплекс в цокольном этаже (сауна, зона отдыха, мини-кухня и помещения хозяйственного назначения), огромную гостиную на уровне первого этажа, непосредственно жилые помещения (спальня и гардеробная) на втором и целый этаж отведённый под «детскую» с тремя спальнями.

Кроме жилплощади, новому владельцу так же останется вся встроенная техника, кухонный гарнитур, гараж и благоустроенная территория под охраной.

Фотографии таунхауса из объявленияФотографии таунхауса из объявления
Фотографии таунхауса из объявленияФотографии таунхауса из объявления
Фотографии таунхауса из объявленияФотографии таунхауса из объявления
Фотографии таунхауса из объявления
Фото: Avito

Напомним, ранее Город55 сообщал о том, что в продаже появился торговый комплекс «На Бархатовой»:

В Омске выставили на продажу торговый комплекс «На Бархатовой» за 260 млн рублей
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#Илья Скобин#Омск#Техника#Новости#Гараж#Сауна#Роскошный дом
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