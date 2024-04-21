Сауна и этаж для детей. В Омске выставили на продажу таунхаус за 55 миллионов

За обозначенную сумму любой желающий может получить в собственность: банно-прачечный комплекс в цокольном этаже (сауна, зона отдыха, мини-кухня и помещения хозяйственного назначения), огромную гостиную на уровне первого этажа, непосредственно жилые помещения (спальня и гардеробная) на втором и целый этаж отведённый под «детскую» с тремя спальнями.