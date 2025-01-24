Стало известно, получат ли первоклассники Омской области рюкзаки на 1 сентября

Напомним, что в прошлом году областное правительство потратило 120,9 млн рублей на заказ рюкзаков у компании из Иваново, себестоимость одного, по словам властей, составляла 5 тысяч рублей. Однако позже омичи обнаружили очень похожие рюкзаки на сайте «АлиЭкспресс», причем их цена была намного ниже и чуть превышала 500 рублей.