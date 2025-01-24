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Posted 24 января, 14:20

Published 24 января, 14:20

Modified 24 января, 14:20

Updated 24 января, 14:20

Пока неизвестно, получал ли дети рюкзаки

Стало известно, получат ли первоклассники Омской области рюкзаки на 1 сентября

24 января 2025, 14:20
Фото: 1MI. Пока неизвестно, получал ли дети рюкзаки
На вопрос одной из омичек ответила министр образования региона Ольга Степанова.

В комментариях под публикацией губернатора Виталия Хоценко в соцсети омичка задала вопрос о школьных рюкзаках для первоклассников в этом году. На обращение ответила министр образования региона Ольга Степанова.

«Вопрос финансирования покупки рюкзаков для первоклассников в этом году будет рассматриваться в зависимости от исполнения бюджета», — сообщила чиновница.

Напомним, что в прошлом году областное правительство потратило 120,9 млн рублей на заказ рюкзаков у компании из Иваново, себестоимость одного, по словам властей, составляла 5 тысяч рублей. Однако позже омичи обнаружили очень похожие рюкзаки на сайте «АлиЭкспресс», причем их цена была намного ниже и чуть превышала 500 рублей.

Омичи выставили на продажу «губернаторские» рюкзаки
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Дети#Новости#Рюкзаки#Подарочные рюкзаки
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