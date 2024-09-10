«Безучастных нет вообще»: депутат омского Заксобрания Коренной о помощи Стаханову

Логистика пока остается достаточно сложной: по словам Коренного, добираться до Стаханова из Сибири нужно самолетом, поездом, рейсовым автобусом, а потом еще и на автомобиле. Это одна из причин, по которым Донбасс пока не годится для простого туризма. Вторая причина, не менее важная: не стоит приезжать в эти регионы с пустыми руками. Пока им нужна помощь, следует эту помощь оказывать. В Законодательном собрании Омской области, судя по всему, настроены серьезно. Не так давно мы писали о том, как ездили в Донбасс 4 депутата из разных фракций, и Павел Коренной тоже уверен, что посетит Стаханов снова.