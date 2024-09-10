«Безучастных нет вообще»: депутат омского Заксобрания Коренной о помощи Стаханову

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В недавний День знаний брендированные рюкзаки с наборами канцелярии от правительства Омской области получили не только омские школьники: такие же подарки вручали и первоклассникам города Стаханов в Луганской народной республике. Соответствующее решение принял губернатор Омской области Виталий Хоценко. Вручал рюкзаки депутат регионального Законодательного собрания Павел Коренной, который рассказал Городу55 о своей поездке в Донбасс.
— Депутаты Заксобрания активно участвуют в помощи Стаханову, — объяснил Корненной. — Безучастных нет вообще: кто-то деньгами помогает, кто-то стройматериалами. Александр Васильевич Артемов организует эту работу. Выполняя поручение губернатора, на территорию в этот раз выехал я — учитывая, что я возглавляю в ЗС комитет по образованию и хорошо знаком в Стаханове как со школами, так и с людьми.
В общей сложности в донбасский город увезли порядка 400 рюкзаков. Подарок получил каждый первоклассник. Павел Коренной побывал на линейке в крупнейшей городской школе (гимназии №11 имени Кирилла и Мефодия), а также в школе №9.
— Дети были очень рады, — отметил депутат. — Они долгое время были обделены вниманием, жили не очень хорошо. Просто для примера: последний дом в городе был сдан в 1991 году! А сейчас дети довольны. На линейках в основном были мамы — отцы кто воюет, кого уже, к сожалению, нет…
Сейчас, по словам Коренного, обстановка в городе куда тише, чем раньше, что создает основы для развития и улучшения жизни людей.
— Я ночевал в общежитии на первом этаже, — рассказал депутат, — а на втором и третьем этажах живут беженцы из Попасной. Слышно, как работают ПВО, артиллерия, но заметно меньше, чем в прошлом году. В городе тяжело найти целое, не изрешеченное осколками здание. Но при этом, насколько я знаю, люди начинают возвращаться, и недвижимость подросла в цене. Так что жизнь продолжается!
Главная задача сейчас — привести в порядок местную инфраструктуру. Активно ремонтируются дороги, идут ремонт и строительство социальных объектов, и во всем этом участвуют омичи. Сейчас заканчивается капитальный ремонт в гимназии №11 и в центре предоставления государственных услуг (один МФЦ был сдан в эксплуатацию еще в прошлом году).
— Когда я приехал в МФЦ, я увидел, что даже глава подрядной организации, голый по пояс, что-то делает вместе с рабочими, — рассказал Коренной. — Он живет в Ростове, но на выходные приезжает в Стаханов, чтобы контролировать ход работ. Внутренний дизайн МФЦ замечательный.
Кроме того, омичи работают в одной из стахановских больниц, где ремонтируют помещение под томограф. Ведутся работы меньшего масштаба в разных школах: вставляются окна, ремонтируются кровли.
— Я убедился, что наши ребята в Стаханове не отбывают время, а работают с полной самоотдачей, — объяснил депутат. — Уходят из общежития в 8 утра, возвращаются в 9-10 часов вечера. Надо отдать им должное: они делают все, что могут. И местные жители, конечно, в шоке, они и не думали, что такое может быть…
Павел Коренной побывал еще и в Луганске, где посетил омский гуманитарный склад.
— То, что собирают в Омске на Нефтезаводской, ребята там отдают воинам, — рассказал депутат. — Нецелевые вещи (сгущенка, тушенка, сигареты и тому подобное) солдаты, которые приезжают за именными посылками, могут брать по мере надобности.
Логистика пока остается достаточно сложной: по словам Коренного, добираться до Стаханова из Сибири нужно самолетом, поездом, рейсовым автобусом, а потом еще и на автомобиле. Это одна из причин, по которым Донбасс пока не годится для простого туризма. Вторая причина, не менее важная: не стоит приезжать в эти регионы с пустыми руками. Пока им нужна помощь, следует эту помощь оказывать. В Законодательном собрании Омской области, судя по всему, настроены серьезно. Не так давно мы писали о том, как ездили в Донбасс 4 депутата из разных фракций, и Павел Коренной тоже уверен, что посетит Стаханов снова.
— Это замечательный город, в котором живут прекрасные люди, — констатировал депутат. — Будем помогать и дальше. Все мы ждем, что закончится специальная военная операция, и тогда можно будет выезжать в Стаханов на постоянной основе.