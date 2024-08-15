Родителям омских первоклассников рассказали, как получить рюкзак от правительства

Брендированные рюкзаки будут выдавать одному из родителей на мероприятиях в честь «Дня знаний». Предположительно, имеется ввиду торжественная линейка, которая пройдет 2 сентября. Чтобы забрать набор, родитель должен будет поставить подпись в ведомости. Отмечается, что в случае отказа от такой меры соцподдержки, компенсация не полагается.