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Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

иллюстрация

Родителям омских первоклассников рассказали, как получить рюкзак от правительства

15 августа 2024, 14:29
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация
Рюкзак с набором канцелярии полагается каждому первокласснику, зачисленному в любую школу региона, такой указ подписал и. о. губернатора Дмитрий Ушаков.

На сайте правительства Омской области появился указ и. о. губернатора Дмитрия Ушакова, в котором утвержден порядок предоставления школьникам подарочного рюкзака с наполнением. Из документа следует, что получить набор канцелярии и ранец может каждый первоклассник, зачисленный в любую школу Омской области.

Брендированные рюкзаки будут выдавать одному из родителей на мероприятиях в честь «Дня знаний». Предположительно, имеется ввиду торжественная линейка, которая пройдет 2 сентября. Чтобы забрать набор, родитель должен будет поставить подпись в ведомости. Отмечается, что в случае отказа от такой меры соцподдержки, компенсация не полагается.

Напомним, что на изготовление рюкзаков региональное правительство потратило 121 млн рублей. Ранее Город55 показывал, как они будут выглядеть.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Школа#Школьники#Дети#Школьник#Новости#Омская школа#Рюкзаки#Канцелярия#Канцелярские товары
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