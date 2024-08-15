Родителям омских первоклассников рассказали, как получить рюкзак от правительства

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
На сайте правительства Омской области появился указ и. о. губернатора Дмитрия Ушакова, в котором утвержден порядок предоставления школьникам подарочного рюкзака с наполнением. Из документа следует, что получить набор канцелярии и ранец может каждый первоклассник, зачисленный в любую школу Омской области.
Брендированные рюкзаки будут выдавать одному из родителей на мероприятиях в честь «Дня знаний». Предположительно, имеется ввиду торжественная линейка, которая пройдет 2 сентября. Чтобы забрать набор, родитель должен будет поставить подпись в ведомости. Отмечается, что в случае отказа от такой меры соцподдержки, компенсация не полагается.
Напомним, что на изготовление рюкзаков региональное правительство потратило 121 млн рублей. Ранее Город55 показывал, как они будут выглядеть.