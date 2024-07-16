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иллюстрация

Обойдется в 120 млн. Рюкзаки для омских первоклашек изготовит фирма из Иваново

16 июля 2024, 06:00
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Рюкзаки для омских первоклашек за 120 млн изготовит фирма из Иваново

Фирма из Иваново изготовит 24,5 тысячи рюкзаков для школьников к 1 сентября.

Рюкзаки для омских первоклассников будет изготавливать ООО «Трейд» из Иваново. Министерство образования Омской области уже заключило контракт с фирмой.

Максимальная цена контракта составила почти 121 млн рублей. Финансирование осуществляется за счет регионального бюджета. Всего планируется закупить 24,5 тысячи рюкзаков. Поставщику предстоит доставить все рюкзаки до 12 августа.

Напомним, что рюкзаки первоклассникам подарят в День знаний по инициативе губернатора Виталия Хоценко, о которой он объявил еще в ноябре прошлого года. Согласно техническому заданию, рюкзаки должны быть синего, голубого или серого цвета. На каждом из них будет нанесена символика РФ и Омской области.

Помимо этого, в рюкзаке должны быть все необходимые школьные принадлежности: карандаши, ручки, тетради, дневник, линейка, акварельные краски, фломастеры, пенал и другие мелкие предметы. На некоторые товары также потребуется нанести символику.

Ранее Город55 показывал, как будут выглядеть подарочные рюкзаки для школьников:

Для омских первоклашек закупят брендированные рюкзаки на 121 млн рублей
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