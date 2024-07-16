Обойдется в 120 млн. Рюкзаки для омских первоклашек изготовит фирма из Иваново

Напомним, что рюкзаки первоклассникам подарят в День знаний по инициативе губернатора Виталия Хоценко, о которой он объявил еще в ноябре прошлого года. Согласно техническому заданию, рюкзаки должны быть синего, голубого или серого цвета. На каждом из них будет нанесена символика РФ и Омской области.