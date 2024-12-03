gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Рождество

Выбрать дату
2024
На 1,6 млн дешевле, чем в прошлом году: кто украсит Омск к Новому году
3 декабря, 08:40
В преддверии зимних праздников: в Омске утвердили план подготовки к Новому году
9 октября, 11:17
В Омске главное Рождественское богослужение пройдет в храме на Левобережье
За безопасностью во время службы проследят сотрудники МЧС.
6 января, 04:40
2023
Как коммунальные службы убирают снег в Омске
14 января 2023, 05:30
2022
Аукцион завершился. Выяснилось, кто украсит Омск перед Новым годом
На аукционе определился исполнитель. Главные новогодние украшения обойдутся Омску в 2,1 млн рублей.
6 декабря 2022, 06:25
Стало известно, как украсят Омск к Новому году
Город украсят обновленные билборды, баннерные пано и флаги расцвечивания.
3 ноября 2022, 09:30

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика