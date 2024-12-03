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Posted 3 декабря, 08:40

Published 3 декабря, 08:40

Modified 3 декабря, 08:43

Updated 3 декабря, 08:43

Стало известно, кто украсит Омск к Новому году и Рождеству за 1,9 млн рублей

На 1,6 млн дешевле, чем в прошлом году: кто украсит Омск к Новому году

3 декабря 2024, 08:40
Фото: Изображение Midjourney.

Стало известно, кто украсит Омск к Новому году и Рождеству за 1,9 млн рублей

Сюжет
Госзакупки
За 1,9 миллиона рублей на улицах города появятся ели, снежинки, фонари, а вдоль дорог установят баннеры и флаги с символикой праздника.

Мэрия Омска подписала контракт на украшение города к Новому году и Рождеству, выделив на эти цели почти 2 миллиона рублей. Отметим, что заявка на поиск подрядчика появилась на сайте госзакупок 7 ноября.

Победителем аукциона стала местная предпринимательница Ирина Арбузова, предложившая цену 1,9 миллиона рублей, что ниже изначально заявленной суммы в 2,6 миллиона. Согласно договору, она займется изготовлением и установкой новогодних украшений в нескольких районах города, включая скверы, улицы и мосты.

Фото: Госзакупки

В рамках контракта планируется установить новогодние ели с проходами и бантом, деревянные фигуры в виде силуэтов деревьев и животных, а также различные праздничные элементы, такие как снежинки, льдинки и фонари.

Украшения появятся в центральных точках Омска, включая скверы Дзержинского и Выставочный, а также на улицах Гагарина, 60 лет Победы, Транссибирской, Иртышской набережной, Ленина и других. Вдоль дорог и на некоторых площадях будут развешаны баннеры и флаги с новогодними символами. В этом году оформление города будет выполнено по новой концепции, а основной слоган праздника — «Верь, мечтай! Все сбудется!».

Праздничные украшения, установленные в рамках контракта, будут радовать жителей города до 23 января 2025 года.

Напомним, что в прошлом году подрядчики украсили Омск за 3,5 млн к Новому году. Тогда цена торгов сократилась на 870 тысяч.

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