На 1,6 млн дешевле, чем в прошлом году: кто украсит Омск к Новому году

Украшения появятся в центральных точках Омска, включая скверы Дзержинского и Выставочный, а также на улицах Гагарина, 60 лет Победы, Транссибирской, Иртышской набережной, Ленина и других. Вдоль дорог и на некоторых площадях будут развешаны баннеры и флаги с новогодними символами. В этом году оформление города будет выполнено по новой концепции, а основной слоган праздника — «Верь, мечтай! Все сбудется!».