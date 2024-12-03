На 1,6 млн дешевле, чем в прошлом году: кто украсит Омск к Новому году

Posted 3 декабря, 08:40
Published 3 декабря, 08:40
Modified 3 декабря, 08:43
Updated 3 декабря, 08:43
Мэрия Омска подписала контракт на украшение города к Новому году и Рождеству, выделив на эти цели почти 2 миллиона рублей. Отметим, что заявка на поиск подрядчика появилась на сайте госзакупок 7 ноября.
Победителем аукциона стала местная предпринимательница Ирина Арбузова, предложившая цену 1,9 миллиона рублей, что ниже изначально заявленной суммы в 2,6 миллиона. Согласно договору, она займется изготовлением и установкой новогодних украшений в нескольких районах города, включая скверы, улицы и мосты.
В рамках контракта планируется установить новогодние ели с проходами и бантом, деревянные фигуры в виде силуэтов деревьев и животных, а также различные праздничные элементы, такие как снежинки, льдинки и фонари.
Украшения появятся в центральных точках Омска, включая скверы Дзержинского и Выставочный, а также на улицах Гагарина, 60 лет Победы, Транссибирской, Иртышской набережной, Ленина и других. Вдоль дорог и на некоторых площадях будут развешаны баннеры и флаги с новогодними символами. В этом году оформление города будет выполнено по новой концепции, а основной слоган праздника — «Верь, мечтай! Все сбудется!».
Праздничные украшения, установленные в рамках контракта, будут радовать жителей города до 23 января 2025 года.
Напомним, что в прошлом году подрядчики украсили Омск за 3,5 млн к Новому году. Тогда цена торгов сократилась на 870 тысяч.