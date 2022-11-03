Стало известно, как украсят Омск к Новому году

В омской мэрии показали концепцию украшения города к Новому году и Рождеству Христову.
Логотип Омска украсят снежинки и надпись «С новым годом! 2023». Также было предусмотрено охранное поле, указаны шрифтовые и цветовые правила. В роли дополнительного элемента выступит природный орнамент.
На билбордах, баннерных панно и в анимированном видеоролике появится изображение Дедушки Мороза, как главного символа праздника.
В концепции также показали праздничную символику на объектах различного назначения, например, на торговом павильоне.
В этом году украшения появятся на Комсомольском мосту и мосту имени 60-летия Победы, на улицах Гагарина, Масленникова, 60 лет Победы, Ленина, Конева, на Соборной площади, Иртышской набережной и на Кировской развязке.
Напомним, что по словам мэра Омска, главная городская елка в этом году пройдет у омского цирка. Помимо этого, в театрах, дворцах культуры и разных округах города состоятся другие праздничные мероприятия для детей.