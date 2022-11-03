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Стало известно, как украсят Омск к Новому году

3 ноября 09:30
Фото: 1MI
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Город украсят обновленные билборды, баннерные пано и флаги расцвечивания.

В омской мэрии показали концепцию украшения города к Новому году и Рождеству Христову.

Логотип Омска украсят снежинки и надпись «С новым годом! 2023». Также было предусмотрено охранное поле, указаны шрифтовые и цветовые правила. В роли дополнительного элемента выступит природный орнамент.

На билбордах, баннерных панно и в анимированном видеоролике появится изображение Дедушки Мороза, как главного символа праздника.

В концепции также показали праздничную символику на объектах различного назначения, например, на торговом павильоне.

В этом году украшения появятся на Комсомольском мосту и мосту имени 60-летия Победы, на улицах Гагарина, Масленникова, 60 лет Победы, Ленина, Конева, на Соборной площади, Иртышской набережной и на Кировской развязке.

Напомним, что по словам мэра Омска, главная городская елка в этом году пройдет у омского цирка. Помимо этого, в театрах, дворцах культуры и разных округах города состоятся другие праздничные мероприятия для детей.

Фото: Пресс-центр администрации города Омска
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#Юлия Бармина#Город#Новый год#Рождество#Украшения
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