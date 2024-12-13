Алкоголь не продадут? Омичи останутся без спиртного в новогодние праздники

Продажа алкоголя будет запрещена за два часа до начала мероприятий и в течение двух часов после их завершения. Ограничение реализации алкоголя затронет мероприятия, проходящие в парках культуры и отдыха «Советский» и имени 30-летия ВЛКСМ, где планируются массовые игровые и концертные программы.