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Posted 13 декабря, 05:43

Published 13 декабря, 05:43

Modified 13 декабря, 05:46

Updated 13 декабря, 05:46

В Омске ограничат продажу алкоголя во время новогодних праздников

Алкоголь не продадут? Омичи останутся без спиртного в новогодние праздники

13 декабря 2024, 05:43
Фото: 1MI.

В Омске ограничат продажу алкоголя во время новогодних праздников

Сергей Шелест сообщил о территориях, где в праздники будет ограничена продажа алкоголя.

Мэр Омска в своем телеграм-канале сообщил, что утверждены схемы и границы территорий для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества.

Продажа алкоголя будет запрещена за два часа до начала мероприятий и в течение двух часов после их завершения. Ограничение реализации алкоголя затронет мероприятия, проходящие в парках культуры и отдыха «Советский» и имени 30-летия ВЛКСМ, где планируются массовые игровые и концертные программы.

Также ограничения будут действовать на территории исторического парка «Омская крепость» в ходе открытия главной городской елки и рождественских катаний, которые состоятся на стадионах «Энергия» и «Юность». Под запрет попадает также территория детско-юношеской спортивной школы в Крутой Горке и окрестности ледового дворца спорта имени Леонида Киселева.

Напомним, омичей ожидает более 70 новогодних событий, среди которых традиционные конкурсы, новогодние спектакли, открытия новых локаций и праздничные программы для детей. Для малышей подготовлено 56 представлений, которые смогут посетить более 10 тысяч детей. Все участники получат сладкие подарки с персональными поздравлениями от мэра Омска.

Особое внимание будет уделено открытию главной городской елки, которое состоится 27 декабря на территории Омской крепости. В этом году мэрия установила новую искусственную ель, а праздник будет сопровождаться яркими мероприятиями, включая новогодний спектакль, ярмарку и интерактивные программы для детей.

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#Диана Рязанцева#Омск#Праздники#Новый год#Дети#Алкоголь#Рождество#Ограничения#Мэр Омска#Спортивные мероприятия#Территории#Культурно-массовые мероприятия#Концертные программы
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