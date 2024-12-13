Алкоголь не продадут? Омичи останутся без спиртного в новогодние праздники

Posted 13 декабря, 05:43
Published 13 декабря, 05:43
Modified 13 декабря, 05:46
Updated 13 декабря, 05:46
Мэр Омска в своем телеграм-канале сообщил, что утверждены схемы и границы территорий для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества.
Продажа алкоголя будет запрещена за два часа до начала мероприятий и в течение двух часов после их завершения. Ограничение реализации алкоголя затронет мероприятия, проходящие в парках культуры и отдыха «Советский» и имени 30-летия ВЛКСМ, где планируются массовые игровые и концертные программы.
Также ограничения будут действовать на территории исторического парка «Омская крепость» в ходе открытия главной городской елки и рождественских катаний, которые состоятся на стадионах «Энергия» и «Юность». Под запрет попадает также территория детско-юношеской спортивной школы в Крутой Горке и окрестности ледового дворца спорта имени Леонида Киселева.
Напомним, омичей ожидает более 70 новогодних событий, среди которых традиционные конкурсы, новогодние спектакли, открытия новых локаций и праздничные программы для детей. Для малышей подготовлено 56 представлений, которые смогут посетить более 10 тысяч детей. Все участники получат сладкие подарки с персональными поздравлениями от мэра Омска.
Особое внимание будет уделено открытию главной городской елки, которое состоится 27 декабря на территории Омской крепости. В этом году мэрия установила новую искусственную ель, а праздник будет сопровождаться яркими мероприятиями, включая новогодний спектакль, ярмарку и интерактивные программы для детей.