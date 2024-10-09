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Posted 9 октября, 11:17

Published 9 октября, 11:17

Modified 9 октября, 11:19

Updated 9 октября, 11:19

В Омске выбрали ответственных за подготовку к Новому году

В преддверии зимних праздников: в Омске утвердили план подготовки к Новому году

9 октября 2024, 11:17
Фото: 1MI

В Омске выбрали ответственных за подготовку к Новому году

В Омске стартовала подготовка к новогодним праздникам: мэр Сергей Шелест подписал распоряжение, которое определяет план празднования.

В Омске уже началась подготовка к новогодним и рождественским праздникам. Мэр города Сергей Шелест подписал распоряжение, которое определяет, как будет организовано празднование и кто за это отвечает.

Фото: Скриншот с официального портала Администрации города Омска

До 25 октября все городские департаменты должны представить свои предложения по праздничным мероприятиям в департамент культуры. Из них составят общий план празднования Нового года и Рождества.

Особое внимание администрация уделяет детям. Управление общественных отношений и социальных вопросов будет заниматься покупкой новогодних подарков за счет бюджета города. Порядок распределения подарков должен быть утвержден до 2 декабря.

Новый документ отменяет предыдущее распоряжение. Контроль за исполнением распоряжения берет на себя мэр города. После его исполнения в состав оргкомитета войдут: Елецкая Инна, Федоренко Олег и другие.

Напомним, что жителям Омска рассказали, где еще остались свободные места для празднования Нового года.

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#Екатерина Тараленко#Департамент культуры#Омск#Праздники#Омская область#Новый год#Бюджет#Рождество#Новости#Подготовка#Мэр города#Оргкомитет
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