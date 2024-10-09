В преддверии зимних праздников: в Омске утвердили план подготовки к Новому году

Posted 9 октября, 11:17
Published 9 октября, 11:17
Modified 9 октября, 11:19
Updated 9 октября, 11:19
В Омске уже началась подготовка к новогодним и рождественским праздникам. Мэр города Сергей Шелест подписал распоряжение, которое определяет, как будет организовано празднование и кто за это отвечает.
До 25 октября все городские департаменты должны представить свои предложения по праздничным мероприятиям в департамент культуры. Из них составят общий план празднования Нового года и Рождества.
Особое внимание администрация уделяет детям. Управление общественных отношений и социальных вопросов будет заниматься покупкой новогодних подарков за счет бюджета города. Порядок распределения подарков должен быть утвержден до 2 декабря.
Новый документ отменяет предыдущее распоряжение. Контроль за исполнением распоряжения берет на себя мэр города. После его исполнения в состав оргкомитета войдут: Елецкая Инна, Федоренко Олег и другие.
Напомним, что жителям Омска рассказали, где еще остались свободные места для празднования Нового года.