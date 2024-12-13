Новый год под угрозой: 31 декабря останется рабочим днем в России

Авторы законопроекта утверждают, что если 31 декабря приходится на рабочий день, то многие сотрудники не выполняют свои обязанности полностью, так как берут отгулы или оформляют отпуска, чтобы подготовиться к празднику. К тому же, в поддержку идеи о превращении 31 декабря в нерабочий день поступали многочисленные обращения от граждан и организаций, а также были внесены другие законопроекты по этому вопросу.