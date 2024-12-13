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Posted 13 декабря, 04:29

Published 13 декабря, 04:29

Modified 13 декабря, 04:50

Updated 13 декабря, 04:50

Госдума отклонила законопроект о включении 31 декабря в дни новогодних каникул

Новый год под угрозой: 31 декабря останется рабочим днем в России

13 декабря 2024, 04:29
Фото: 1MI.

Госдума отклонила законопроект о включении 31 декабря в дни новогодних каникул

Авторы проекта поясняют, что если 31 декабря выпадает на рабочий день, то многие работники берут отгулы и оформляют отпуска, чтобы подготовиться к Новому году.

Госдума отклонила законопроект, который предлагал сделать 31 декабря нерабочим праздничным днем. В соответствии с этим проектом, последний день года должен был стать выходным, но при этом 8 января исключили бы из новогодних каникул. В результате общее количество нерабочих дней в году не изменялось бы.

Авторы законопроекта утверждают, что если 31 декабря приходится на рабочий день, то многие сотрудники не выполняют свои обязанности полностью, так как берут отгулы или оформляют отпуска, чтобы подготовиться к празднику. К тому же, в поддержку идеи о превращении 31 декабря в нерабочий день поступали многочисленные обращения от граждан и организаций, а также были внесены другие законопроекты по этому вопросу.

Напомним, ранее Город55 рассказывал, что в 2025 году россиян ожидают восемь дней новогодних праздников с 1 по 8 января. В следующем году россияне будут отдыхать 118 дней, что соответствует числу выходных в текущем году.

Сейчас в России праздничными днями считаются не только новогодние каникулы, но и другие значимые даты, такие как Рождество, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы.

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