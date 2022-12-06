Аукцион завершился. Выяснилось, кто украсит Омск перед Новым годом

На портале государственных закупок определился главный предновогодний декоратор Омска. Всего вызвалось 2 участника, но рекламное агентство «Принт Маркет» согласилось на меньшую сумму. Изначально цена контракта была чуть больше 2,5 млн рублей, но победитель взялся за 2,1 млн рублей. «Принт Маркет» обязались до 22 декабря смонтировать украшения.
В сквере им. Дзержинского установят композицию «Силуэты». Это будут 3 деревянные фигуры, почти в 2 метра, изображающие деревья и животных. Их подсветят гирляндами. Неподалеку подрядчик украсит синими огоньками пешеходную зону и елку у администрации города.
В Омской крепости поставят «Ель с бантом» высотой 14 метров. На металлическом каркасе будут ярусные световые кольца и красный светящийся бант.
Ну и у цирка, на главной праздничной площади этого года, компания установит другую 14-метровую ель, также со световыми кольцами, но вместо банта светиться будут красные шары.
Самые интересные и сложные конструкции тоже установят у омского цирка. Украсят проход к ели две 4-метровые «Ширмы» — трехъярусные деревянные конструкции с вырезанными силуэтами природных ландшафтов.
Установят у цирка и конструкцию «Криптос». Это будет 3-метровый резной тубус, который подсветят изнутри вращающимся многоцветным прожектором.