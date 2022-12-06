Аукцион завершился. Выяснилось, кто украсит Омск перед Новым годом

На портале государственных закупок определился главный предновогодний декоратор Омска. Всего вызвалось 2 участника, но рекламное агентство «Принт Маркет» согласилось на меньшую сумму. Изначально цена контракта была чуть больше 2,5 млн рублей, но победитель взялся за 2,1 млн рублей. «Принт Маркет» обязались до 22 декабря смонтировать украшения.